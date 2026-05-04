México

Christian Nodal desapareció todas sus fotos de Instagram, incluidas las de su boda con Ángela y las de su hija Inti

La cuenta del artista sonorense se encuentra y sus millones de seguidores encontraron solo una imagen con la letra N

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Christian Nodal
La desaparición de todas sus publicaciones en Instagram, entre ellas las de su boda con Ángela Aguilar, abrió interrogantes sobre el futuro artístico y personal del cantante, quien enfrenta una disputa con su padre por los derechos sobre su nombre registrado hasta 2036. (Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal sorprendió tras borrar desde el 1 de mayo todo el contenido de su cuenta oficial de Instagram —incluidas las fotografías de su boda con Ángela Aguilar— en medio de una disputa legal por el control de su nombre artístico y de señales que apuntan a un cambio de identidad en su carrera musical. Otras de las imágenes que ya no aparecen en su perfil son las pocas fotos que guardaba de su hija Inti cuando tenía pocos meses de nacida.

La cuenta, que supera los 10,6 millones de seguidores, quedó vacía de publicaciones. En el perfil solo permanece una descripción con tres emojis —una bandera de México, un nopal y un corazón en llamas— y una imagen de fondo blanco con la letra N en negro, inicial de su apellido Nodal y tatuaje que el artista lleva en el cuello.

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A unos días de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, surge información que apunta a una mala relación entre las familias
Tras borrar incluso las fotos de su boda con Ángela Aguilar, los rumores también apuntaron a una posible separación.(@pepeaguilar_oficial)

Al desaparecer las fotografías compartidas con Aguilar, estas también dejaron de verse en el perfil de la hija de Pepe Aguilar, lo que alimentó los rumores de una posible separación de la pareja. No obstante, el borrado total del historial visual es una práctica que el sonorense ya ha utilizado antes para anunciar cambios de gran magnitud en su trayectoria.

Nodal intentó registrar “El Forajido” como nuevo nombre artístico

Sin embargo, el trasfondo del movimiento en redes apunta a un conflicto sobre la propiedad de su marca. La denominación “Christian Nodal” está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a nombre de Jesús González Terrazas, padre del artista, quien figura como titular desde el 7 de abril de 2026 con derechos vigentes hasta 2036. Esa titularidad le otorga control sobre el nombre y todos los productos asociados.

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Ante esa situación, el pasado 22 de abril el cantante intentó tomar el control de su carrera al solicitar el registro del alias “El Forajido”. La letra N en su nueva foto de perfil y el movimiento en redes serían las primeras señales públicas de ese eventual cambio que trata de hacer.

Pantalla del perfil de Instagram de Christian Nodal. Se muestra su nombre de usuario "nodal", foto de perfil (una N), y "Aún no hay publicaciones"
La cuenta del artista sonorense amaneció vacía el 1 de mayo; sus más de 10,6 millones de seguidores encontraron solo una imagen con la letra N y emojis patrios, mientras trascendía que su padre figura como titular de la marca "Christian Nodal" ante el IMPI. (Nodal: Instagram)

El conflicto salió a la luz pública durante su concierto más reciente en Querétaro, donde Nodal habló frente a cientos de seguidores con un mensaje que confirmó sus diferencias con su entorno familiar: “Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes. Si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar”, declaró.

Hasta el momento, el artista no ha emitido declaraciones formales sobre la disputa por su nombre ni sobre lo sucedido en su cuenta de Instagram. Pues tampoco ha publicado alguna foto o video.

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