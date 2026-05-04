Juan Manuel Galán denuncia ante la CIDH a Gustavo Petro por crisis del sistema de salud y caso de Kevin Acosta

Galán señaló a Petro por decisiones que, según la denuncia, habrían afectado el acceso a servicios y tratamientos en el sistema de salud. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El excandidato presidencial Juan Manuel Galán radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro, en medio de una denuncia por la presunta crisis estructural del sistema de salud en Colombia.

La acción jurídica también incluye a la exministra Carolina Corcho y al actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, señalando que las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional habrían generado un grave deterioro en la prestación de los servicios médicos.

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De acuerdo con Blu Radio, desde Washington, Galán afirmó que la situación representa una “vulneración grave de derechos fundamentales” y pidió la intervención del sistema interamericano para evaluar medidas urgentes.

El caso de Kevin Acosta como símbolo de la denuncia

Uno de los principales referentes de la denuncia es el caso del niño Kevin Acosta, quien falleció el pasado 13 de febrero tras complicaciones asociadas a su condición de hemofilia.

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Según lo expuesto, el menor habría enfrentado dificultades en el acceso oportuno a tratamientos médicos, situación que generó cuestionamientos sobre la atención brindada por la Nueva EPS.

Galán llevó ante la CIDH el testimonio de la familia del menor, así como otros casos similares, para evidenciar lo que considera un patrón de fallas en la atención de pacientes con enfermedades de alto costo y huérfanas.

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Kevin Acosta falleció tras dificultades en el acceso oportuno a tratamiento para su condición. - crédito Ministerio de Salud/Redes sociales

Más de 2.500 muertes y fallas en la atención, según la denuncia

De acuerdo con la solicitud presentada, en el último año y medio se habrían registrado más de 2.500 muertes de pacientes con enfermedades huérfanas, además de cientos de ciudadanos que no habrían recibido atención médica oportuna ni acceso adecuado a medicamentos.

Según Semana, el documento advierte que, en varias regiones del país, el poder acceder a citas médicas, tratamientos especializados o medicamentos se ha convertido en un privilegio y no en un derecho fundamental, lo que evidenciaría un deterioro progresivo del sistema sanitario.

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El partido Nuevo Liberalismo, liderado por Galán, sostuvo que esta situación afecta especialmente a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad, quienes dependen de tratamientos continuos para preservar su vida.

Más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas habrían fallecido en el último año y medio. - crédito Colprensa

“No más colombianos muertos”: llamado a la comunidad internacional

Durante su pronunciamiento Blu Radio afirma que, Galán fue enfático en señalar la gravedad del panorama: “No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno”, afirmó.

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El exsenador indicó que la solicitud de medidas cautelares busca activar mecanismos internacionales de protección, ante lo que calificó como una posible crisis humanitaria en el sistema de salud colombiano.

Además, aseguró que la denuncia cuenta con el respaldo de organizaciones médicas y asociaciones de pacientes, que han venido alertando sobre retrasos en tratamientos, barreras de acceso y desfinanciamiento del sistema.

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Antecedentes y rol de Galán en políticas de salud

Galán recordó su trayectoria legislativa, destacando que durante su paso por el Congreso impulsó más de 17 leyes, entre ellas la relacionada con la atención de enfermedades huérfanas, orientada a garantizar protección integral a esta población.

En ese contexto, Semana afirma que Galán explicó que decidió lanzar un “S.O.S. por la salud en Colombia” con el objetivo de visibilizar la situación y promover soluciones estructurales.

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La denuncia al sistema de salud advierte fallas en el acceso a medicamentos, citas y tratamientos especializados. - crédito Infobae

Llamado al próximo gobierno y recuperación del sistema

En su intervención, el líder político también envió un mensaje de cara al futuro del país, señalando que el próximo gobierno deberá asumir un proceso profundo de recuperación institucional y financiera del sistema de salud.

Según Galán, este proceso debe enfocarse en restablecer la eficiencia, sostenibilidad y oportunidad en la prestación de los servicios médicos, garantizando el acceso equitativo para todos los ciudadanos.

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La denuncia ante la CIDH se suma así a un debate nacional sobre el rumbo del sistema de salud, en medio de reformas, cuestionamientos y crecientes preocupaciones por la atención a los pacientes.