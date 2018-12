"Hay una serie de medidas que, sin lugar a dudas, vamos a estar pidiendo que se apliquen. Entre otras, no a las retenciones de $3 indiscriminadas a los productos, que vuelvan los reintegros a las exportaciones, las tasas de financiamiento productivos, que el scoring de la AFIP tenga en cuenta la situación delas pymes para que no tengan castigos que no le permiten acceder a distintos planes, suspensión de embargos. Es buscar un paliativo para poder llegar hasta el año que viene", agregó Urtubey.