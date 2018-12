Sobre esa base, Andrés Velasco, ex ministro de Michelle Bachellet, que logró pasar de un déficit fiscal a un superávit de 8% del PBI, que luego usó en la crisis de 2009 para hacer políticas activas hasta pasar a un déficit de 4% del PBI, advirtió: "una de las grandes vulnerabilidades de los países emergentes es que se endeudan en una moneda que no es la propia, por eso quedan expuestos a la reversión del flujo de capitales (sudden stop), por eso la red de protección financiera global ha funcionado bastante bien desde la crisis de 2009, pero no tanto, porque los recursos del FMI son escasos, y los criterios de calificación de los países no son homogéneos".