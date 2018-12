"A nivel empleo la situación se mantiene estable. El sector que pierde es la industria. Por tres factores: la crisis, el cambio tecnológico y porque veníamos de una economía muy cerrada, con importaciones que no estaban y actividades infladas. Pero el empleo se mantiene más o menos y no aumentó. Las empresas con más capacidad buscan el piso de la demanda y tienen expectativas buenas a futuro, por eso prefieren suspender y no despedir gente. El costo de despido más el de contratación son fuertes", aseguró Sica. Además, detalló que si bien el salario real tuvo pérdidas entre abril-mayo hasta octubre-noviembre, ahora "entramos en un ciclo de salario real mensual positivo, pero con pérdida".