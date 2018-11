La lógica no es nueva para el mercado: el mismo razonamiento de anticiparse a perdidas fue lo que llevo a varios fondos extranjeros a deshacerse de sus posiciones en Lebac. "Los residentes y no residentes están apostando a tasas altas, pero tarde o temprano esa apuesta puede cambiar hacia una dolarización cuando la comparación de devaluación contra tasas altas ya no rinda los mismos resultados", comparte Alfie.