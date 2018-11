– ¿Por qué esperó que se aprobara para responderle al senador Pichetto, quien aseguró que se fue del Gobierno porque no aguantó la presión?



– Es realmente una cuestión sin importancia. No me pareció que debía introducir ruido en el debate parlamentario, más aún cuando el senador Pichetto tuvo un rol significativo en la aprobación de muchas leyes importantes durante el gobierno del presidente Macri, incluido este Presupuesto. Por otra parte, estas cosas forman normalmente parte del debate acalorado que a veces se da en el Congreso.