El compromiso asumido por el BCRA es que la tasa no podrá bajar del 60% anual hasta que no haya señales más claras de baja de la inflación y también se reduzcan las expectativas sobre inflación futura. Por eso, se da por sentado que ese nivel es el piso al menos hasta fin de año. Y es posible que en enero, de no producirse ninguna sorpresa, las tasas vayan retrocediendo en forma más rápida. Para eso, será clave que el dólar mantenga cierta estabilidad, obviamente moviéndose dentro de las bandas de flotación definidas.