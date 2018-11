"Acceder a una vivienda desde el pozo puede costar un 30% menos que una ya terminada. Pero es un mercado que hoy no existe para los sectores medios. Hoy es un producto caro destinado a otros sectores", explicó a Infobae, Iván Kerr, secretario de Vivienda. "La construcción está apuntada a un segmento muy alto y las empresas desarrolladoras argumentan que no hay una financiación intermedia cuando aun no está hecha la subdivisión de las propiedades", agregó.