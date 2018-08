Después amplió su enojo ente los funcionarios del Gobierno de Cambienos, tanto del Ministerio de Hacienda y Finanzas como del Banco Central, ante Infobae. "No se puede informar de esa manera. No se pueden sacar comunicados que afectan las cotizaciones en el medio de la rueda. Son cosas que afectan al mercado, a las Lebac, a las renovaciones, al dólar. No son cosas aisladas: estaba en medio de la rueda. Estas cosas hay que anunciarlas antes de que arranque el marcado. O lo hacés a las 9 de la mañana, o la noche anterior, como parte de anuncios más amplios, que a esta altura son imprescindibles", detalló el ex secretario de Finanzas entre 2002 y 2005.