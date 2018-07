"Entre las principales ventajas de operar con un banco digital se destaca que no hay que ir a ninguna sucursal ni perder tiempo haciendo colas, pero entre los servicios que ofrecemos hay una diferencia con respecto al resto de la banca ya que a nuestros clientes le pagamos un 20% anual por los depósitos en caja de ahorro. Un banco cualquiera hoy en la Argentina paga menos del 1% anual y alguno no paga nada directamente por el dinero que puede dejar un cliente que tiene una cuenta sueldo en ese banco. Nosotros nos presentamos para las personas que están bancarizadas como un banco alternativo, como un banco complementario", comenta a Infobae el presidente de Wilobank, Guilermo Francos, y agrega que "como el banco no tiene sucursales físicas nos comunicamos a través de la cuenta de email personal del cliente; y estamos presentes tanto para el bancarizado como para el que no está bancarizado".