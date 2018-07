Estabilizar el tipo de cambio es una condición necesaria para empezar a regenerar la confianza de los inversores. Pero no es suficiente, como ya quedó demostrado en estas dos últimas semanas. Lo dijo el economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian en una entrevista con Luis Novaresio: "Con la plata del FMI no alcanza". Por el momento, en Hacienda se conforman con poco: "Estamos viendo que los bonos dejaron de caer. Tampoco hubo emisiones de deuda importantes de países emergentes en estas últimas semanas", observan.