Petro arreció contra la Registraduría por no entregar el código fuente, a una semana de las elecciones presidenciales: “Exponer no es auditar”

El presidente Gustavo Petro insistió en sus señalamientos contra la labor de la Registraduría y de su titular, Hernán Penagos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

En un nuevo capítulo del rifirrafe mediático entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la Registraduría Nacional del Estado Civil, el jefe de Estado, en sus redes sociales, hizo nuevas y graves aseveraciones sobre la legitimidad del proceso: a una semana de que más de 41 millones de ciudadanos sean convocados a las urnas para elegir al nuevo jefe de Estado, para el periodo 2026-2030.

El primer mandatario, en su perfil de X y en respuesta a una publicación patrocinada del ente rector de los comicios en esta plataforma, sostuvo que “exponer no es auditar” y llamó a la ciudadanía a vigilar el voto en las urnas. Todo esto, mientras que en su publicación la Registraduría defendió la legalidad del proceso y cómo se expuso este sistema a los partidos políticos y a las comisiones de la contienda.

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El choque se activó después de una publicación institucional del 6 de mayo, en la que el ente electoral promocionó la integridad de la recolección y publicación de datos de cara a la jornada que se avecina. “No caigas en falsa información. El Código Fuente SÍ va a ser expuesto para auditoría”, fue lo que se leyó en esta publicación, la cual respondió Petro 18 días después, con duros señalamientos a la entidad.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro lanzó sus pullas a la Registraduría por aparentes riesgos de fraude en las elecciones presidenciales - crédito @petrogustavo/X

En efecto, fue ese mensaje el que desató la respuesta del presidente. “Dejen de engañar al pueblo, exponer no es auditar, para auditar hay que tener. Convoco a toda la ciudadanía a vigilar el voto depositado en la urnas. No queremos fraudes de quienes ya defraudaron hasta la mafia más asesina de Colombia”, expresó Petro frente a la manera como la Registraduría ha defendido el proceso electoral.

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Por su parte, el ente rector indicó que, durante 28 jornadas, la Registraduría viene ejecutando el Programa General de Auditorías para las próximas elecciones presidenciales. “Dentro de las principales medidas de transparencia se desarrolló la exposición integral del código fuente de los sistemas de sorteo de jurados de votación, preconteo, consolidación, divulgación de resultados y escrutinios”, acotó.

Registrador desestimó señalamientos de Gustavo Petro: “¿A quién se le ocurre que una entidad entregue el código fuente?"

A su vez, en diálogo previo con Infobae, el registrador Hernán Penagos se refirió a los constantes señalamientos provenientes del jefe de Estado sobre la legitimidad de las elecciones y planteó que la controversia parte de una diferencia de enfoque sobre el peso real del software en el sistema colombiano, en el que impera la manualidad y los programas cumplen un papel secundario.

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Con este tipo de mensajes, publicados el domingo 24 de mayo, la Registraduría defendió la legitimidad de las elecciones presidenciales - crédito @Registraduria/X

Penagos sostuvo que abrir el código fuente pondría en riesgo la integridad del proceso y, ante la pregunta sobre por qué la Registraduría no entrega el código como lo exige el presidente, describió primero el esquema de control que, a su juicio, sostiene la transparencia de toda la jornada: en la que 12 candidatos, de 14 inicialmente inscritos, se someterán a la determinación de los ciudadanos.

“Lo más importante en Colombia, el acto de mayor transparencia electoral, es la publicación de las actas electorales, inclusive actas que se les va a autorizar a los testigos y a los jurados tomar fotografía de ellas. Ningún dato que difunda la Registraduría puede ser contrario a lo que dice cada acta electoral”, indicó Penagos, en lo concerniente a la crucial contienda que se aproxima para el país.

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Del mismo modo, el funcionario indicó que su objeción obedece a la seguridad informática que debe rodear las fases de preconteo y escrutinio, en una jornada en la que se espera tener el 100% informado, a más tardar, a las 8:30 p. m. Esta precaución se tomó ante el alto número de candidatos, que dobla a los que se presentaron en la primera vuelta de las elecciones del 2022, que fueron cinco.

“¿A quién se le ocurre que una entidad entregue el código fuente, es decir, la fórmula, las líneas de programación, la arquitectura de los software con los riesgos que eso genera para el proceso electoral? Entregar un código fuente es permitir que se altere, que se vulnere, que se suplante y que los hackers puedan terminar modificando y vulnerando información de los software”, agregó Penagos.

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El registrador nacional Hernán Penagos reiteró que las elecciones presidenciales gozan de legitimidad, pues contarán incluso con veeduría internacional certificada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae