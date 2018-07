— No, en este contexto ya no se pueden controlar los agregados monetarios porque se te cayó la demanda de dinero. La alternativa, que nosotros proponíamos antes de la crisis cambiaria, era el control de agregados monetarios pero en otro contexto. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación estaba profundamente relacionada con lo que fue por ejemplo la emisión monetaria, el año pasado emitimos 28 por ciento, la economía se expandió 3. Digo, la inflación fue 25. Punto para Milton Friedman para decirlo de alguna manera. Y por otra parte vos tenés este método del inflation (…) controlando la tasa de interés. Una de las cosas que a vos te pasa cuando controlas la tasa de interés es que no controlas la cantidad de dinero. Y vos al no controlar la cantidad de dinero no podés determinar los precios en la economía, no podés determinar el nivel de precios en la economía. Eso se llama el problema del ancla nominal. Y la forma en la cual queda anclada la economía, o sea quedan anclados los precios, es vía expectativas.