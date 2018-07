"Se está estableciendo lo que dijo el ministro de Energía, que los precios están liberados. Luego de las subas de YPF van reaccionando las distintas petroleras, pero todavía no tenemos claro en la medida que todas empiecen a aumentar cómo se va a comportar el público, si sigue consumiendo o no, si empieza a volcarse más público a YPF o no", señaló Guillermo Lego, gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) y advirtió que YPF, con una participación de 55% del mercado y precios más bajos, no puede absorber toda la demanda.