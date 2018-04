Esta pulseada del mercado todavía no terminó y es probable que después de la entrada de la cosecha es probable que tengan que volver a vender dólares. Y hay que ver de qué manera quieren hacerlo, pueden clavar el dólar un tiempo relativamente prolongado pero después la vendetta del tipo de cambio a la larga duele. Esta es una economía débil porque el crecimiento es débil y porque la tasa de inflación es muy alta. Porque hay un déficit de cuenta corriente balanza de pagos de más de 5 puntos del Producto y hay un déficit fiscal de 9 puntos del Producto, consolidado el fiscal y el cuasi fiscal. Entonces son números de un país que está económicamente débil. Yo no creo que el gradualismo dé buenos resultados. Cuando uno tiene una situación tan débil como la que hay en la economía hoy donde estás emitiendo al 25 por ciento por año, donde las Lebac están dando 30,5 % ahora , donde hay traslación de depósitos en plazo fijo a Lebac, donde las cifras fiscales son inciertas, no hay que fijarse metas rígidas. Me parece un error fijarse metas rígidas. Argentina es un país "deudadependiente", la economía no es competitiva y solo el agro es capaz de generar divisas en forma abundante con el actual tipo de cambio real. Así dadas las cosas, estamos a merced del tamaño de las cosechas y de que no haya episodios graves de sequías o inundaciones en la pampa húmeda. En síntesis, la economía tiene el mismo grado de precariedad que hace cuarenta años y no hay que descartar otros episodios similares al de las semana pasada si la situación internacional empeora.