Para Guillermo Pérez, experto en materia impositiva y presidente del Grupo GNP, si bien la reglamentación actual no aclara todos los puntos de forma ideal, el revalúo presenta una gran oportunidad en términos de retorno como de flexibilidad. "Ahora, si uno tiene bienes divididos en condominio, como puede ser un departamento, yo puedo revaluar mi parte y otra persona no, cuando antes no estaba contemplado que hacía cada dueño", aclara.