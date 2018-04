"El resto de las jurisdicciones han aplicado subas parciales o generalizadas sobre al menos un sector de actividad económica", explica el informe de Iaraf. El mismo no analiza las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa y Santa Cruz, ya que estas todavía no sancionaron leyes impositivas para este año. Tampoco considera a San Luis, ya que la provincia no adhirió al pacto en primera instancia.