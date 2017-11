La actividad en el CFI comenzó por la mañana con una reunión de los ministros de Economía de las provincias y al mediodía comenzó la de los gobernadores que, con la llegada más tarde de Urtubey, llegaron a ser 20. La gran ausente fue la Provincia de Buenos Aires, ya que no estuvo su gobernadora María Eugenia Vidal ni representante alguno. Los gobernadores que no estuvieron presentes, pero enviaron a un representante fueron sólo cuatro: Santa Cruz, Santiago del Estero, Chaco y San Luis. También hubo dirigentes peronistas que asistieron al encuentro en el CFI, como el jefe de la bancada peronista en el Senado, Miguel Pichetto; el senador Juan Manuel Abal Medina; el diputado nacional Diego Bossio y el ex diputado nacional Jorge Yoma, entre otros.