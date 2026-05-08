PRI en Edomex exige revisar reparto de agua del Sistema Cutzamala: piden trato “justo y equitativo”

Se busca una revisión y ajuste en la distribución del agua del Sistema Cutzamala [Archivo]

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México presentó un punto de acuerdo para solicitar la revisión y ajuste en la distribución del agua del Sistema Cutzamala, al considerar que el esquema actual perjudica a millones de familias mexiquenses que enfrentan problemas constantes de desabasto.

El coordinador de los diputados priístas, Elías Rescala, señaló que aunque el 75 por ciento del agua del Sistema Cutzamala se capta y almacena en territorio mexiquense, la mayor parte del recurso continúa siendo enviada a la Ciudad de México.

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De acuerdo con el legislador, actualmente el 60 por ciento del agua se destina a la capital del país, mientras que el Estado de México recibe únicamente el 40 por ciento, pese al crecimiento poblacional que ha registrado la entidad en las últimas décadas.

Rescala detalló que la CDMX recibe aproximadamente 9.2 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que 16 municipios mexiquenses obtienen apenas 6.3 metros cúbicos por segundo para abastecer a millones de habitantes.

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Mayor población en el Edomex

La entidad mexiquense actualmente supera los 18 millones de habitantes, mientras que la capital ronda los 9 millones (FOTO: SAÚL LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)

El diputado priísta argumentó que el esquema vigente ya no responde a la realidad demográfica actual. Explicó que cuando se acordó la distribución original del agua, la Ciudad de México tenía una población mayor que el Estado de México; sin embargo, hoy la entidad mexiquense supera los 18 millones de habitantes, mientras que la capital ronda los 9 millones.

“Todo esto nos obliga a una necesaria reflexión sobre la equidad en el acceso, uso y financiamiento del agua; por ello las y los diputados del PRI pedimos que se revisen los acuerdos del agua del Cutzamala”, expresó el legislador durante la presentación de la propuesta.

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Asimismo, aclaró que la intención no es afectar a los habitantes de la capital del país, sino garantizar condiciones equitativas para ambas entidades en medio de la crisis hídrica que afecta al centro del país.

“No queremos tratos desiguales, exigimos equidad; no pedimos que se nos dé preferencia, exigimos un trato justo”, sostuvo.

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El legislador aseguró que la desigualdad en el reparto del agua ha provocado afectaciones directas para miles de familias mexiquenses, quienes en diversas regiones pasan semanas sin acceso regular al suministro.

Entre las consecuencias señaladas por el PRI destacan el incremento en los gastos por contratación de pipas de agua, afectaciones al campo, problemas en escuelas y hospitales, así como complicaciones para pequeños negocios que dependen del suministro constante.

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Que gobierno estatal pida la revisión de volúmenes

Se pedirá que el gobierno estatal haga la revisión de volúmenes de agua a la CDMX

El punto de acuerdo también contempla exhortar al gobierno estatal para que solicite formalmente una revisión de los volúmenes de agua distribuidos mediante el Sistema Cutzamala, con el propósito de asegurar un abastecimiento suficiente y continuo para la población del Edomex.

Rescala afirmó que la petición tiene sustento constitucional y jurídico, ya que el acceso al agua es considerado un derecho humano que debe garantizarse de manera equitativa para toda la población.

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La discusión sobre el reparto del agua ocurre en un contexto de creciente presión sobre el Sistema Cutzamala, uno de los principales mecanismos de abastecimiento para el Valle de México, debido a la disminución en los niveles de almacenamiento de las presas y los efectos de la sequía registrados en los últimos años.