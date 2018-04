– Creo que la situación del stop and go desde el 2011 hasta 2015 siempre se ve como algo deliberado del gobierno anterior de darle manija a la economía en los años electorales y frenar en el siguiente. Pero en realidad el problema que había es que la economía, por el lado de la oferta, estaba incapacitada de reaccionar. Es decir, no es que en los años no electorales los gobiernos deliberadamente frenaban para tener oxígeno para el año siguiente; sino que no estaban las condiciones para un proceso continuado de crecimiento. Por tanto el proceso de stop and go es un problema, principalmente del lado de la oferta de la economía.