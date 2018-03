– Me da la sensación de que -es una apreciación- ese programa fiscal tenía ciertas vulnerabilidades, porque, si se quiere, requería de buenas noticias todo el tiempo. Pero se trata de un plan muy costoso, porque se acumula deuda y altas tasas de interés. Un plan gradual tiene ese costo. Creo yo que hay conciencia, y el ministro Nicolás Dujovne, no lo estoy sobrestimando, sino que estoy recogiendo algo que creo que forma parte del diagnóstico y que no se expresa, sobrecumple la meta fiscal en 2017, de 4,2% a 3,9% del PBI. Me da la impresión que también este año y el próximo van a sobrecumplir el objetivo. ¿Por qué el programa va a estar más ajustado de lo que todo el mundo cree en el sector privado? Porque ese circuito de buenas noticias que necesita el programa no ha ocurrido, sino que han aparecido malas noticias.