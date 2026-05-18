El fondo Elix Rental ordena el desahucio de Ecosol, la cooperativa agroecológica con 30 años de historia en el barrio madrileño de Tetuán

Activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid durante un intento de desahucio. (Carlos Luján / Europa Press)

Después de casi tres décadas de actividad en el barrio de Tetuán, en Madrid, la cooperativa agroecológica Ecosol afronta un inminente desalojo por parte del fondo de inversión Elix Rental Housing, que en 2024 compró el edificio donde se encuentra este local. El gigante inmobiliario, que ha adquirido otros bloques en la capital para vaciarlos, arreglarlos y alquilarlos a precios más elevados, se niega a renovar el contrato a la cooperativa, tal y como ya hizo con el resto de vecinos que residía en este mismo edificio de la calle Salvia construido en 1930. El juzgado ha fijado este nuevo desahucio para el próximo 29 de mayo.

“Si Ecosol se queda sin local, el proyecto desaparece y yo me quedo sin puesto de trabajo. La cooperativa tiene muy difícil encontrar una alternativa de local en el barrio, ya que es un proyecto muy pequeño y no puede asumir los gastos de un alquiler actual. Es algo que le está ocurriendo y le ha ocurrido a muchos otros comercios”, cuenta a Infobae Celia, empleada de esta cooperativa de consumo agroecológico que lleva 27 años pagando un alquiler. El proyecto, no obstante, cuenta con el apoyo vecinal y del Sindicato de Inquilinas para plantar cara al fondo de inversión que compró el edificio.

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La situación, recuerda Celia, tampoco es fácil para quienes intentan poner en marcha un nuevo negocio debido a los precios desorbitados: “Donde antes había un bar o un negocio de un vecino, ahora hay pisos turísticos o viviendas inasequibles”.

Esta trabajadora asegura que no solo se trata de la pérdida de tejido productivo del barrio, “sino de mucho más“. La cooperativa, formada por unos 60 socios, abastece a sus miembros de fruta y verdura de origen ecológico, comprada directamente a pequeños productores en España, sin intermediarios. “También va a perder dinero el campo, porque los pequeños productores a los que llevamos años comprando fruta y verdura dejarán de tener este ingreso, desde cooperativas en Murcia hasta lo más cercano, en Madrid, donde compramos las fresas”, denuncia.

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Celia también critica la postura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien acusa de defender en sus discursos a los autónomos y pequeños negocios mientras, en la práctica, “permite políticas que favorecen la especulación inmobiliaria y perjudican a quienes asegura proteger”.

El cierre de Ecosol impactará en la economía de pequeños productores como la familia de Cristina en La Vera, Cáceres. “A Ecosol le vendemos un 15% de nuestros kiwis y llevamos más de quince años colaborando”, explica esta agricultora, que también suministra a la cooperativa cerezas, arándanos, higos secos y mermelada durante todo el año. Cristina destaca la importancia de este vínculo: “Estamos en La Vera, una zona que depende del campo. Somos una forma de que tengan vida los pueblos”, sostiene.

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Varias personas durante una protesta frente al fondo Elix Rental Housing en 2024 en Madrid. (Mateo Lanzuela / Europa Press)

Cambios en la propiedad del edificio

El proceso de cambios en la propiedad del edificio comenzó en 2020, cuando las propietarias originales se lo cedieron en herencia a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que lo vendió a la empresa Apolo Real State S.L.. Luego pasó a manos de la promotora Intedisa y finalmente al fondo Elix Rental Housing, que cuenta con varios bloques de viviendas en Madrid. Elix Rental Housing está vinculado al grupo de inversión AltamarCAM Partners, dirigido por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Desde el Sindicato de Inquilinas denuncian esta empresa es responsable de otros casos de desahucios, como el realizado en los bloques de Tribulete 7, en el barrio de Lavapiés, y por el que están imputados por acoso inmobiliario. “Esto es solo un paso más de los fondos buitre, que ya no solo especulan con la vivienda de las vecinas, sino también con sus negocios. Quieren ser dueños de la ciudad, pero Madrid nos pertenece a quienes la habitamos y la trabajamos”, reivindica la organización.

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Paca Blanco, activista por el derecho a la vivienda, denuncia la precaria situación de los mayores frente a los desahucios. Un testimonio desgarrador sobre vivir con la incertidumbre de perder tu hogar y un llamado a la organización colectiva.

Movilizaciones para el 24 de mayo

Con el objetivo de frenar este tipo de prácticas y exigir medidas urgentes para paliar la crisis de la vivienda como la bajada de precios, el sindicato y otras organizaciones sociales han convocado para el próximo domingo 24 de mayo una manifestación en Atocha. Bajo el lema La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios, la marcha recorrerá las calles del centro hasta el metro Sevilla, donde finalizará.

El día 24 también habrá manifestaciones en Teruel, Zaragoza y Badajoz, mientras que el día 30 habrá protestas en Burgos, Logroño y Murcia, y el día 31 en Valladolid.

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