-A mí lo que me entusiasma es que el plan del gobierno es bajar la inflación, que lo están haciendo a la velocidad que creen que es posible políticamente. Uno escucha que esto es demasiado gradual, pero hay que ponerse en los zapatos de los funcionarios, es un equipo de lujo. No me importa tanto si este año es 15% o 18%, sino la tendencia a la baja respecto al año pasado, que no tengo dudas se va a cumplir.