México

Edomex otorgará apoyo adicional de 300 pesos por tonelada de maíz: productores recibirán hasta 7 mil 500 pesos

El gobierno estatal complementará el precio de garantía federal para fortalecer los ingresos de las y los productores de maíz durante 2026

Guardar
Google icon
maíz Edomex apoyo complementario campo
Apoyo complementario para productores de maíz en el Edomex (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México anunció un apoyo complementario de 300 pesos por tonelada de maíz para las y los productores que comercialicen su cosecha a través del programa Alimentación para el Bienestar, con el objetivo de fortalecer la economía del campo mexiquense y garantizar mejores ingresos para quienes se dedican a esta actividad.

La medida fue dada a conocer por la Secretaría del Campo (SeCampo), encabezada por María Eugenia Rojano Valdés, quien destacó que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno estatal para respaldar a las familias productoras de la entidad.

PUBLICIDAD

Con este incentivo estatal, sumado al precio de garantía establecido por el Gobierno de México, las y los agricultores podrán recibir un total de 7 mil 500 pesos por tonelada de maíz durante 2026.

Productores de maíz recibirán hasta 7 mil 500 pesos por tonelada

La titular de la SeCampo explicó que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y Alimentación para el Bienestar, se determinó que el precio de garantía para este año será de 7 mil 200 pesos por tonelada.

PUBLICIDAD

A esta cantidad se añadirán 300 pesos por tonelada aportados por el Gobierno del Estado de México, lo que permitirá elevar el ingreso de los productores hasta los 7 mil 500 pesos por tonelada comercializada.

Rojano Valdés señaló que este esquema busca incentivar la producción agrícola, brindar mayor certidumbre a los campesinos y fortalecer la autosuficiencia alimentaria en la entidad.

Más de 22 mil toneladas de maíz fueron apoyadas en 2025

maíz Edomex apoyo complementario campo
Se dará apoyo complementario de 300 pesos por tonelada de maíz (Gob. Edomex)

La funcionaria recordó que durante el año pasado el programa benefició a cerca de mil 411 productores mexiquenses, quienes lograron acopiar más de 22 mil toneladas de maíz.

Como resultado de este esfuerzo, el gobierno estatal destinó aproximadamente 22 millones de pesos en apoyos complementarios, equivalentes a mil pesos por tonelada, lo que representó un importante respaldo para el sector agrícola.

La experiencia obtenida permitió consolidar el programa y mantener el compromiso de seguir fortaleciendo la comercialización del grano en beneficio de las comunidades rurales.

De manera paralela, la Secretaría del Campo puso en marcha este año el programa piloto Promaíz Edomex en 27 municipios de la entidad.

A través de esta iniciativa, los productores de maíz híbrido reciben apoyos de 5 mil pesos por hectárea, mientras que quienes cultivan maíz nativo pueden acceder a incentivos de hasta 6 mil pesos por hectárea.

Además, el programa contempla recursos para la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agrícola, con el propósito de mejorar la productividad en las unidades de producción y reducir costos operativos.

Las autoridades estatales consideran que estos apoyos permitirán incrementar el rendimiento de los cultivos y fortalecer la competitividad del campo mexiquense.

Mujeres productoras tendrán prioridad en caso de insuficiencia presupuestal

maíz Edomex apoyo complementario campo
Mujeres productoras del campo en el Edomex tendrán preferencia (Gob. Edomex)

Durante la presentación de los programas, la secretaria María Eugenia Rojano destacó que las mujeres productoras tendrán prioridad en caso de que los recursos disponibles comiencen a agotarse.

“Tenemos algunas prioridades. En caso de que los recursos comiencen a agotarse, daremos preferencia a las mujeres productoras, quienes además de las múltiples responsabilidades que desempeñan, continúan contribuyendo al desarrollo de nuestro campo”, expresó.

La funcionaria subrayó que esta medida busca reconocer el papel fundamental de las mujeres en las actividades agrícolas y en el desarrollo económico de las zonas rurales.

Brindan asesoría sobre programas para productores mexiquenses

maíz Edomex apoyo complementario campo
Maíz:apoyo complementario campo (Gob. Edomex)

Como parte de las acciones de difusión y acompañamiento, autoridades estatales y federales realizaron una reunión informativa con productores de maíz de la región centro del Estado de México.

Durante el encuentro se resolvieron dudas relacionadas con el programa PROMAÍZ EDOMEX y el Programa Complementario al Precio de Garantía del Maíz del Estado de México (COPREGME) 2026.

En la reunión participaron representantes de la SADER y de Alimentación para el Bienestar, quienes reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la producción de maíz y mejorar las condiciones económicas de las familias campesinas en la entidad.

Temas Relacionados

Alimentación para el BienestarMaízApoyo complementarioCampoEdomexProgramas Socialesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso Paula: mujer exhibió videos de las golpizas de su exesposo en Morelos, ahora él busca evitar ser detenido

Videos de agresiones durante el embarazo, denuncias de violencia frente a menores y un amparo que impide la captura de José Francisco “N” colocaron el caso de Paula Fajardo en el centro de la discusión pública en Morelos

Caso Paula: mujer exhibió videos de las golpizas de su exesposo en Morelos, ahora él busca evitar ser detenido

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio? Se extiende cierre en Línea 2 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio? Se extiende cierre en Línea 2 del STC

Emiliano Aguilar estrena “Un puño de tierra” a caballo y vestido de charro en tributo a su abuelo Don Antonio

El lanzamiento es el primero de un álbum de diez canciones en homenaje a “El Charro de México”

Emiliano Aguilar estrena “Un puño de tierra” a caballo y vestido de charro en tributo a su abuelo Don Antonio

Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León este 4 de junio

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Nacional de Energía

Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León este 4 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF

‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF

Abelina López niega que Jesús Zamora, detenido por liderar red de extorsión, haya sido asesor del gobierno en Acapulco

Detienen a 20 personas tras nueve cateos simultáneos en Querétaro: aseguran armas y vehículos tipo pipa

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Embajador de EEUU en México destaca que los dos países “trabajan juntos para localizar a los cárteles” luego del descubrimiento de un narcotúnel

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar estrena “Un puño de tierra” a caballo y vestido de charro en tributo a su abuelo Don Antonio

Emiliano Aguilar estrena “Un puño de tierra” a caballo y vestido de charro en tributo a su abuelo Don Antonio

El abogado de Maribel Guardia rompe el silencio: tutoría ilegal de Addis Tuñón, cárcel para Imelda y testamento bajo investigación

Mariana Ochoa podría ser demandada por FIFA por su canción “Ponte el Sombrero”

Pepe revela que el disco tributo a Antonio Aguilar no busca ganancias, sino honrar su memoria

Por qué Christian Nodal quedó fuera del disco tributo a Antonio Aguilar

DEPORTES

Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

Neymar y Miguel Layún sorprenden con divertido comercial antes del Mundial: así se reconciliaron

La Selección de Panamá golea 4-2 en su último partido de preparación en casa antes del Mundial 2026

Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

Selección de Japón cambia de sede en Monterrey: esta es la razón