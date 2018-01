Vaquié es licenciado en Economía recibido en la Universidad Nacional de Cuyo. Fue subsecretario de Hacienda provincial, ministro de Hacienda, senador y diputado nacional y ocupó el cargo de ministro de Infraestructura y Economía de Mendoza, en la administración de Alfredo Cornejo. Tiene una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella y es asesor de la UCR en temas económicos. "Es un economista y dirigente radical con muy buena relación con Cornejo, el ex vicepresidente Julio Cobos y el ex senador Ernesto Sanz y muy compenetrado con las economías regionales en particular con la de Mendoza" manifestó una fuente cercana al Gobierno a Infobae.