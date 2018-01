– ¿Usted percibe que los ruidos de diciembre, cuando se votaron reformas estructurales y sensibles, como el cambio del régimen previsional, con imágenes que recorrieron el mundo que hicieron recordar hechos que parecían olvidados no afectaron a las decisiones de inversión de largo plazo?

– Mire, la semana anterior regresé de una gira, donde estuve con varios inversores de los principales centros financieros y la conclusión que me traje y que me sorprendió es que esos fenómenos de caos que usted describe, y que yo y el consenso del mercado estimaba que iba a demorar las decisiones de inversión extranjera, no en Lebac y otros activos financieros, sino en la economía real de largo plazo, no estaba en la opinión de los inversores, sino todo lo contrario, que Macri le ganó la mano y salió fortalecido tras los hechos de diciembre, porque logró lo que buscaba, es decir las leyes que quería; que tiene carácter; que logró sacar a la gente de la calle; logró poner a los cristinistas con los trotskistas, todos juntos en los sectores marginales; logró el apoyo de la oposición, esto es ganó afuera y adentro; y que no está evitando la confrontación. Esto me pareció muy interesante, porque reveló una lectura que, no sé si es la más correcta, pero que indica que esos hechos lejos de generar desincentivos a la inversión se constituyeron en una acción positiva, porque saben que a veces hay que pelearse para lograr lo que se quiere.