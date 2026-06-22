Colombia

Mensaje del Ministro de Defensa tras las elecciones 2026: “Le cumplimos a Colombia y le cumplimos a la democracia”

Las autoridades mantuvieron vigilancia especial en Bogotá, Cali y Pasto tras algunas concentraciones registradas al cierre de la jornada. Policía y Fuerzas Militares hicieron un llamado a respetar el proceso de escrutinio y destacaron que la transición hacia el nuevo gobierno se desarrollará bajo el marco de la Constitución y la ley

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Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia desplegaron todas sus capacidades por aire, mar y tierra para garantizar la seguridad, tranquilidad y confianza de todos los colombianos durante la jornada electoral. Un esfuerzo conjunto para proteger la democracia. - crédito @Mindefensa/Facebook

La jornada de la segunda vuelta presidencial de 2026 concluyó con un balance positivo por parte del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), ubicado en el occidente de Bogotá, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, entregó un balance de seguridad tras el cierre de las urnas y envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos.

Durante su intervención, el funcionario resaltó el comportamiento de la Fuerza Pública durante el proceso electoral y destacó la participación ciudadana en una de las jornadas más importantes para la democracia colombiana.

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“Le cumplimos a Colombia, le cumplimos a la democracia. Nuestra Fuerza Pública cumplió con altura, con compromiso y con profesionalismo esa misión de proteger al pueblo colombiano durante estas elecciones”, afirmó el ministro.

Según Sánchez, el trabajo coordinado entre las autoridades permitió garantizar la seguridad de millones de ciudadanos que acudieron a las urnas durante las elecciones legislativas, la primera vuelta presidencial y la jornada definitiva de este domingo.

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Reconocimiento a la Fuerza Pública y a los votantes

El jefe de la cartera de Defensa destacó la participación de más de 24 millones de colombianos en las urnas y agradeció el trabajo de los integrantes de la Fuerza Pública desplegados en todo el territorio nacional.

“La felicitación no solamente va a esa masiva asistencia de colombianos, sino a nuestros 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública”, señaló.

Además, recordó que, de acuerdo con lo expresado por el procurador general, estas habrían sido las elecciones más seguras de los últimos 30 años, un resultado que atribuyó a la planeación y al despliegue institucional realizado durante los últimos meses.

Más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública participaron en el dispositivo de seguridad desplegado durante la jornada electoral. - crédito Ejército Nacional
Más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública participaron en el dispositivo de seguridad desplegado durante la jornada electoral. - crédito Ejército Nacional

Manifestaciones en Bogotá, Cali y Pasto

Uno de los temas abordados durante la rueda de prensa fueron las manifestaciones registradas tras conocerse los resultados preliminares del preconteo electoral.

El ministro informó que las autoridades priorizaron el monitoreo en Bogotá, Cali y Pasto, ciudades donde se reportaron concentraciones de ciudadanos que reclamaban un nuevo conteo de votos.

Frente a esta situación, hizo un llamado a la calma y al respeto por las diferencias políticas.

“Esperamos que todo transcurra con total normalidad. El llamado es a mantener la calma y a aplicar el mensaje de respeto por la vida, la paz y la diferencia”, manifestó.

Asimismo, aclaró que estas movilizaciones no corresponden a una convocatoria de la campaña presidencial de Iván Cepeda, quien, según indicó, ha reconocido los resultados del preconteo y ha expresado que las inconformidades deberán tramitarse por las vías legales establecidas.

Policía reportó 48 concentraciones y caravanas

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, aseguró que el balance de la jornada electoral fue “altamente positivo”.

El oficial informó que durante el día se registraron tres capturas por delitos electorales y más de 78 capturas relacionadas con otros delitos.

Además, señaló que al cierre de las votaciones se contabilizaron 48 eventos entre concentraciones y caravanas en diferentes regiones del país.

Uno de los principales focos de atención se registró en Cali, donde un grupo de aproximadamente 250 personas protagonizó actos de vandalismo contra infraestructura pública.

Según explicó el director de la Policía, algunos manifestantes afectaron elementos de control vial y atacaron estaciones del sistema de transporte masivo de la ciudad.

Ante estos hechos, la institución desplegó unidades especializadas para evitar mayores afectaciones y preservar el orden público.

“Queremos hacer un llamado a la cordura y al respeto por las autoridades y por la comunidad”, expresó Rincón Zambrano.

FILBo.
Las autoridades coordinaron el ingreso de ciudadanos a Corferias tras algunas inquietudes relacionadas con los protocolos de acceso. - crédito Cortesía, FILBo

Situación en Corferias y movilizaciones en Pasto

El general también se refirió a una situación presentada en Corferias, en Bogotá, donde cerca de 300 personas intentaron ingresar al centro de procesamiento electoral sin cumplir los protocolos establecidos.

Según explicó, la Policía coordinó con la Registraduría mecanismos para facilitar los trámites correspondientes y garantizar el acceso de quienes tuvieran autorización legal para ingresar.

En Pasto, entretanto, las autoridades reportaron siete concentraciones, una movilización y una caravana de motociclistas integrada por cerca de 400 personas.

De acuerdo con la Policía, las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica y contaron con acompañamiento permanente de las autoridades.

Fuerzas Militares destacan despliegue nacional

Durante la misma comparecencia, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, aseguró que el dispositivo de seguridad desplegado para la segunda vuelta presidencial cumplió con los objetivos trazados.

El alto oficial indicó que más de 100.000 uniformados fueron desplegados en todo el territorio nacional para proteger los más de 5.700 puestos de votación bajo responsabilidad militar.

“Terminamos esta primera fase de la segunda vuelta sin novedad en las tropas y sin novedad en los puestos de votación”, afirmó.

López Barreto destacó que las Fuerzas Militares garantizaron la movilidad de los ciudadanos, la seguridad de la infraestructura crítica y la protección de las zonas consideradas de mayor riesgo.

Asimismo, informó que las operaciones contra estructuras criminales continuaron durante la jornada electoral y reveló la incautación de armamento, drones, granadas y miles de municiones presuntamente pertenecientes a grupos armados ilegales.

Policía Colombia
La Policía Nacional reportó un balance positivo al cierre de las elecciones y acompañó las concentraciones registradas en varias ciudades. - crédito Colprensa - Camila Díaz

“La Fuerza Pública respetará al nuevo gobierno”

Durante la rueda de prensa también se consultó a los altos mandos sobre la transición presidencial y el papel que desempeñará la Fuerza Pública frente al nuevo gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

En respuesta, el general López Barreto aseguró que las instituciones militares y policiales mantendrán su apego a la Constitución y a la ley, independientemente del resultado electoral.

“Recibe una Fuerza Pública totalmente apegada a la Constitución y la ley, que reconoce al actual presidente de la República y reconocerá al nuevo mandatario a partir del 7 de agosto”, afirmó.

Finalmente, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez reiteró que la institución estará al servicio del próximo gobierno y expresó sus deseos de éxito para la nueva administración.

“La Fuerza Pública está dispuesta a continuar sirviendo al país. Al nuevo presidente y al nuevo gobierno les deseamos las mejores energías. Si le va bien al presidente y al gobierno, le va bien a Colombia”, concluyó.

El ministro también insistió en que cualquier inconformidad frente a los resultados debe resolverse mediante los procesos de escrutinio establecidos por la ley y no a través de actos de violencia en las calles. Según señaló, el país debe asumir esta nueva etapa política con serenidad, respeto institucional y confianza en los mecanismos democráticos.

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