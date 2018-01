El acuerdo paritario de Comercio se firmó en marzo del año pasado y debe regir hasta el 31 de marzo próximo. Contemplaba un 10% no remunerativo para los meses de abril a junio, y un 10% no remunerativo desde julio en adelante. Ese entendimiento alcanzado entonces con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Fiori, y el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, contemplaba dos revisiones en caso de que aumentaran los precios: una en octubre y otra en enero, que ocurrió ayer.