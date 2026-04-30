Colombia

Junta Directiva del Banco de la República se reúne este jueves: ministro de Hacienda no ha confirmado si asistirá tras pelea por tasas de interés

El último encuentro en el que estuvo Germán Ávila terminó en un rifirrafe con los dirigentes del Emisor ante la inminente subida de las tasas de interés. La postura del Gobierno Petro ha sido de rechazo absoluto a las medidas pese a los indicadores económicos

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Germán Ávila, ministro de Hacienda, se mostró en desacuerdo de tener la tasa de interés sin cambios - crédito Banco de la República
Germán Ávila, ministro de Hacienda, se mostró en desacuerdo de tener la tasa de interés sin cambios - crédito Banco de la República

Para el jueves 30 de abril está programado un nuevo encuentro con toda la Junta Directiva del Banco de la República, que incluye al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en medio de la fuerte disputa que ha protagonizado el Gobierno nacional y el Emisor por cuenta de elevación de la tasa de intervención a 11,25%.

De hecho, la presencia del representante del Ejecutivo sigue sin confirmada, después de que Ávila abandonara la última reunión en señal de protesta, lo que fue catalogado por el propio Gobierno nacional como un “divorcio institucional”.

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Sin embargo, fuentes consultadas por la revista Cambio señalan que el ministro de Hacienda sí ocuparía su silla en la reunión, aunque Gustavo Petro sugirió dar un paso al costado.

El principal punto de conflicto reside en la persistencia de una tasa de interés elevada, que según la mayoría de la Junta Directiva, responde a los riesgos de inflación y a factores como el aumento del salario mínimo y los efectos de la guerra en Oriente Medio. En contraste, el Gobierno insiste en que tasas más bajas impulsarían el consumo y la inversión, y acusa al banco central de frenar la economía.

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La confrontación reciente llegó al punto de que más de 250 expertos y economistas suscribieron una carta pública en defensa de la autonomía del Banco de la República. El gerente del banco, Leonardo Villar, rechazó por escrito la invitación del ministro Ávila a un foro económico, argumentando que el evento buscaba “cuestionar los supuestos del pensamiento económico dominante” y explorar alternativas sobre el papel del Estado en la economía.

La postura del Gobierno ante la próxima decisión de tasas

El mercado anticipa que la Junta Directiva volverá a subir la tasa de intervención. De acuerdo con la encuesta mensual del banco central, el consenso de los analistas prevé un nuevo aumento de 50 puntos básicos, ubicando la tasa en 11,75% para abril. El centro de estudios económicos Anif y la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo coinciden en esa previsión, con algunos expertos considerando incluso un ajuste mayor, de hasta 75 puntos.

La pregunta sobre si el ministro de Hacienda regresará a la Junta ha servido para mantener la atención pública en la independencia del banco central. La respuesta más reciente la dio el propio Ávila ante el Congreso: el Gobierno está dispuesto a buscar soluciones y considera conveniente mejorar la armonía en la relación institucional, pero exige disposición por parte del banco para reflexionar sobre las diferentes opiniones.

“conocer de parte de las personas, sectores dentro del banco, del gerente, el equipo y los miembros si existe disposición o no de reflexionar en el marco de las diferentes opiniones que se han presentado”, señaló el ministro.

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