Colombia

Lotería del Valle resultados miércoles 29 de abril: números ganadores del último sorteo

Esta lotería tiene más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos

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El premio mayor de la Lotería del Valle es de 6 mil millones de pesos (Infobae)
El premio mayor de la Lotería del Valle es de 6 mil millones de pesos (Infobae)

¿Ganó la Lotería del Valle? Verifique el número ganador del premio mayor de $9.000 millones y la lista completa de premios secos de hoy miércoles 29 de abril de 2026. Resultados en vivo.

La Lotería del Valle divulgó los resultados ganadores de su último sorteo celebrado este miércoles 29 de abril de 2026.

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Este popular juego entrega un premio mayor de $9.000 millones y más de 30 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Fecha del sorteo: miércoles 29 de abril de 2026.

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Número de sorteo: 4846

Número ganador: 7784.

Serie: 037.

A qué hora se juega la Lotería del Valle

Esta lotería sólo lleva a cabo un sorteo cada semana, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué impuestos tienes que pagar si ganaste la Lotería del Valle?

Los premios de la Lotería del Valle están sujetos principalmente a dos impuestos al momento del pago:

Una retención en la fuente del 20% por ganancia ocasional, que aplica sobre el valor total del premio, según lo establece la legislación tributaria colombiana y como lo indica la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Este impuesto reduce el monto neto que recibe el ganador.

El impuesto al gravamen a los movimientos financieros (4x1000), que afecta las transacciones financieras al momento de consignar o retirar el dinero del premio. Aunque no es descontado directamente del premio, reduce el monto disponible cuando se mueve el dinero.

Por ejemplo, para un premio mayor de 9.000 millones de pesos, después de aplicar estos impuestos, el valor neto que recibe el ganador es significativamente menor, alrededor del 60-65% del total bruto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen para cumplir con la normativa fiscal vigente en Colombia.

¿Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle?

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle se encuentran principalmente en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande que asciende a 9.000 millones de pesos colombianos y se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal, representando el premio más alto y exclusivo que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son múltiples premios secundarios que se distribuyen entre varios ganadores con montos menores pero aún significativos.

En la Lotería del Valle, hay más de 30 premios secos que van desde los 30 millones hasta los 500 millones de pesos, incluyendo premios como un seco de 500 millones, dos secos de 100 millones, tres de 60 millones, uno de 40 millones y 25 de 30 millones. Estos premios secos aumentan las oportunidades de que más personas resulten ganadoras en cada sorteo.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta del número y la serie ganadora única del sorteo, los premios secos reconocen otras combinaciones con premios menores.

El plan de premios total de la lotería suma más de 22.000 millones de pesos, combinando el premio mayor, los secos y otros premios por aproximaciones, lo que permite una mayor diversidad y cantidad de ganadores en cada sorteo semanal de la Lotería del Valle.

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