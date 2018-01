El dólar también ganó volatilidad desde mediados de diciembre, lo que tiene al menos un aspecto favorable: desalienta las inversiones especulativas en activos en pesos, el famoso "carry trade". Pero más allá de haber superado nuevamente los $ 19 el viernes, en realidad nadie espera que vaya a dispararse. Se vienen muchas colocaciones de bonos no sólo del sector público sino también de empresas. Y la entrada de esas divisas presionará al tipo de cambio a la baja. Por eso, no debería sorprender que en la segunda mitad de enero vuelve a acomodarse nuevamente en la zona de $ 18,50. Para el resto del año se espera que la divisa acompañe de cerca la evolución de la inflación, es decir que debería terminar el 2018 en la zona de $ 21,50 a $ 22, siempre que no se produzca algún episodio sorpresivo en los mercados internacionales.