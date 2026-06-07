Colombia

A la cárcel padre señalado de drogar y violar sistemáticamente a sus hijas en Bogotá: una tía puso la alarma

El sujeto fue requerido por acceso carnal violento agravado y otros cargos, tras una orden judicial y tres meses de pesquisa que reunió pruebas para vincularlo con los hechos

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El detenido es requerido por acceso carnal violento agravado, acto sexual violento y acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado - crédito Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 33 años señalado de abusar sexualmente de sus dos hijas. De acuerdo con la información oficial, el detenido enfrenta cargos por acceso carnal violento agravado, acto sexual violento y acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

La Policía Nacional y la Fiscalía 363 de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes ejecutaron la detención tras reunir pruebas contundentes durante una investigación de tres meses.

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La recolección de material probatorio estuvo a cargo de la Sijín de la policía de infancia. Según los investigadores, los abusos comenzaron cuando las víctimas tenían 5 y 10 años y se prolongaron durante seis años.

Los hechos habrían ocurrido con frecuencia, incluso día de por medio, aprovechando la ausencia de la madre por motivos laborales.

Así atraparon al sospechoso de un asesinato que sacudió a Medellín - crédito Colprensa
Según la Policía, el hombre sacaba a las menores del colegio cuando la madre trabajaba y les suministraba medicamentos para inducir el sueño - crédito Colprensa

Así como explicó el teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales: “Gracias a las labores investigativas adelantadas por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de Bogotá, se puede establecer que el padre de las menores de cinco y diez años venía cometiendo esta serie de vejámenes durante un lapso de aproximadamente cinco años”.

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El agresor, valiéndose de su condición de padre, retiraba a las menores del colegio y les administraba sustancias para dormirlas antes de agredirlas sexualmente.

Si las niñas intentaban resistirse, sufrían maltrato físico y amenazas de muerte en caso de revelar lo sucedido. Esta situación derivó en secuelas emocionales graves y conductas de riesgo en las víctimas.

“Debido a los cambios comportamentales de las menores, e incluso una de ellas llegó a intentar suicidarse o perder la vida, la tía de una de ellas se da cuenta de esta situación que se presenta y es así que se activa el código blanco en salud”, agregó el oficial.

La Policía señaló que el investigado maltrataba físicamente a las niñas y las amenazaba de muerte si contaban lo ocurrido - crédito MEbog

Luego de la captura, el hombre –que ya contaba con antecedentes por violencia intrafamiliar– fue presentado ante un juez de control de garantías. Tras la legalización de la detención y la imputación de cargos, se ordenó su reclusión en un centro carcelario como medida de aseguramiento.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier señal de abuso o amenaza contra menores de edad. Las líneas 123, 141, 155 y los canales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar permanecen activos para recibir reportes y brindar acompañamiento inmediato.

“Invitamos a la comunidad en general, a los padres de familia, que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes sea denunciado a través de las diferentes líneas de atención como el 123, el 141, o acudiendo a las zonas de atención o yendo al CAI más cercano”, concluyó diciendo el teniente coronel Norberto Caro.

La situación fue ampliamente rechazada por la comunidad que exige todo el peso de la ley en contra del abusador - crédito Secretaría de Seguridad
La situación fue ampliamente rechazada por la comunidad que exige todo el peso de la ley en contra del abusador - crédito Secretaría de Seguridad

Niña logró escapar de los abusos de su padre por la ventana de su casa en Bogotá y lo denunció

El barrio San Antonio de Usaquén fue escenario de un hecho que activó la solidaridad vecinal cuando una adolescente de 14 años escapó de un intento de abuso sexual por parte de su padre. La rápida intervención de los habitantes del sector resultó clave para proteger a la menor y detener al presunto agresor antes de que pudiera huir.

Según el reporte difundido por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia el 5 de enero de 2026, la adolescente pidió auxilio con gritos y, tras un forcejeo, logró salir por una ventana. Buscó refugio en el primer piso de la vivienda, donde miembros de la comunidad la resguardaron y alertaron de inmediato a la Policía Metropolitana.

La respuesta de los vecinos fue decisiva: mientras algunos protegían a la menor, otro grupo se encargó de retener a un hombre de 42 años, señalado como responsable del intento de abuso. Los testimonios recogidos por las autoridades indican que el sujeto habría realizado tocamientos indebidos dentro del domicilio.

La Policía, tras recibir la denuncia y los relatos de los presentes, procedió a capturar al padre de la víctima. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que inició las diligencias para esclarecer los hechos y recolectar pruebas.

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