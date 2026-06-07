¿Cuánto le costó el Mundial 2026 a la CDMX? La cifra que te va a sorprender

El gasto se concentra en infraestructura urbana, con inversiones en espacios públicos, agua potable y drenaje, además de proyectos de transporte, según el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón. (Infobae-Itzallana)

29 mil 600 millones de pesos. Ese es el monto total que la Ciudad de México destinó para transformarse de cara al Mundial de Futbol 2026, que arranca formalmente este jueves con la ceremonia inaugural.

Para ponerlo en perspectiva: es casi el doble de la inversión promedio histórica anual en sistemas de agua y drenaje de la capital. Y abarca más de 2 mil obras repartidas por toda la ciudad.

PUBLICIDAD

Pero, ¿en qué se fue exactamente ese dinero?

El aeropuerto se llevó una tajada enorme

La remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tiene un presupuesto total de 10 mil millones de pesos, de los cuales ya se ejercieron 6 mil 500 millones.

PUBLICIDAD

El 30 de mayo, la Secretaría de Marina —que administra el inmueble— entregó la primera de tres etapas del proyecto. Lo que ya está listo incluye:

Remodelación de 36 salas de última espera en Terminal 1 y 20 en Terminal 2

3,629 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial

Nuevos estacionamientos con capacidad para 290 vehículos adicionales

Señalética digital, pantallas de vuelo y sistema de internet mejorado

El gobierno capitalino puso otros 23 mil millones

Por su parte, el gobierno de la CDMX ejerció 23 mil 122 millones de pesos divididos en tres grandes rubros, de acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón:

PUBLICIDAD

10 mil 358 mdp → mejoramiento de espacios públicos

7 mil 000 mdp → sistemas de agua potable y drenaje

5 mil 764 mdp → movilidad urbana

Las obras de movilidad: las más caras y las más visibles

Aquí están las inversiones más grandes en transporte:

Línea 14 del Trolebús (CU a CETRAM Huipulco): 14 mil 636 mdp — 11 km, 16 estaciones, 28 paradas

Remodelación de 20 estaciones del Metro : 2 mil 463 mdp

Ampliación del Tren Ligero (Taxqueña a Xochimilco): 2 mil 387 mdp — incluye 17 trenes articulados nuevos; según la jefa de Gobierno Clara Brugada , se duplicó la capacidad del sistema

Ruta Cero “La Ruta del Chapulín” (Chapultepec a Universidad): 60 trolebuses eléctricos, 22.1 km, recorrido de 53 minutos

El resto del dinero: calles, canchas y mercados

Entre las obras complementarias destacan:

2 mil 600 mdp → pavimentación de 250 km de caminos

2 mil 105 mdp → Calzada Flotante de Tlalpan con ciclovía

Mil 800 mdp → iluminación de 334 km de vía pública (60 colonias completas)

Mil mdp → rehabilitación de 500 escuelas

472 mdp → habilitación de 316 canchas de futbol

254 mdp → remodelación de 104 mercados públicos

182 mdp → embarcaderos de Xochimilco

Un video difundido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sobre los avances de la Calzada Flotante de Tlalpan —también conocida como Parque Elevado “Tlalli-Pan”— generó una nueva ola de críticas en redes sociales. En el video, dos voces muestran las fuentes, velarias, 170 nuevos árboles y una ciclovía, asegurando que el proyecto es para el disfrute de la ciudadanía y que el Mundial 2026 solo aceleró la obra. Usuarios en X (antes Twitter) respondieron con comentarios negativos al anuncio.

Lo que aún no está listo

El punto con mayores rezagos es la Calzada de Tlalpan, donde varias estaciones del Metro permanecen cerradas por las obras en curso. Los trabajos continúan a marchas forzadas para concluir antes del jueves.

PUBLICIDAD

Además, ya está anunciada una intervención en la Línea 3 del Metro (Indios Verdes–Universidad), que se realizará una vez que concluya el torneo.