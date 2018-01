"Los desbarajustes que había anteriores al ingreso del actual gobierno no son sencillos de solucionar. O bien se minimizaron o no se quiso transmitir la situación concreta del país. La situación era muy grave, sin reservas en el BCRA, colapso energético, inflaciones que en el mundo no existen –hay dos o tres países que tienen este tipo de inflación–, default", describió. "Ahí hubo un tema de expectativas, pues la economía es en mucho expectativas. Es como que pasaba el primer semestre, que era duro, y en julio de 2016 empezaba el crecimiento de Argentina, y eso no ocurrió", agregó.