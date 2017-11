El resto del arco empresario no tuvo mayores menciones en formato crítica a la reforma tributaria salvo por Claudio Zuchovicki, quien dijo presente en nombre de Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Hay que ver qué reforma llega al Congreso y qué sale después, pero el Gobierno debe cuidar el ahorro interno, porque lo necesitará para financiar el déficit cuando el financiamiento externo barato no esté más", advirtió, y sumó: "Hay que beneficiar al ahorro interno, no castigarlo".