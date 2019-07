"Las políticas públicas en general, y las políticas culturales en particular, no estarán a la altura de nuestras posibilidades si no nos ponemos como meta ser inclusivos. Nuestras acciones, nuestros programas, nuestras políticas, tienen que llegar absolutamente a todos los que viven, trabajan o pasean en esta ciudad. No es una opción sino una obligación que la elaboración de nuestros contenidos sean a cabalidad ejercidos en el derecho inalienable que es el acceso al disfrute de los bienes culturales de Buenos Aires", sostuvo el director general del CTBA, Jorge Telerman.