"Santino padece una ceguera desde su nacimiento. Tiene 4 años y a los tres meses de vida adquirió una Retinopatía del Prematuro (ROP) grado 4 y 5, frecuente en los niños prematuros, dada por un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos de la retina. "Mi hijo se levanta y no puede ver. A mí me parte al medio. No puede ver los juguetes que le regalamos, no puede reconocer nuestros rostros. No puede apreciar la vida, aunque él es una persona extraordinaria", dijo Cintia, su mamá, a Infobae, mientras luchando por no caerse, acumulando desde entonces la angustia transformada en llanto.