Tres argentinos van por las semifinales en el circuito Challenger

Facundo Díaz Acosta sigue sumando triunfo y se acerca al Top 100 (Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Facundo Díaz Acosta no detiene su marcha en el circuito Challenger. El argentino avanzó a los cuartos de final del torneo de Braunschweig, Alemania, tras vencer con autoridad al lituano Vilius Gaubas por 6-4 y 6-2.

Con el título conseguido este domingo en Milán, Díaz Acosta alcanzó su cuarto trofeo de la temporada y confirmó el gran momento que atraviesa en 2026. El camino hasta acá no fue sencillo. Después de conquistar el Argentina Open en 2024, el mayor logro de su carrera, las lesiones lo obligaron a parar y le quitaron continuidad en el circuito. Ya recuperado, el zurdo volvió a encontrar confianza, recuperó su mejor nivel y hoy atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera.

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En medio de ese proceso también tomó una de las decisiones más importantes de su carrera: puso fin a la extensa relación de trabajo con Mariano Monachesi, el entrenador que lo acompañó desde sus primeros pasos en el tenis. En su lugar incorporó a Federico Delbonis, el extenista azuleño y campeón de la Copa Davis 2016. El cambio le dio un nuevo impulso dentro de la cancha, recuperó la confianza y volvió a mostrar su mejor tenis. Ahora, su objetivo es regresar al Top 100 del ranking mundial. De hecho, en la clasificación en vivo aparece en el puesto 109.

Por un lugar en las semifinales, el jugador nacional se enfrentará con el local Niels McDonald (569°), quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal. El alemán en los octavos de final venció a Martin Krumich (282°) por un doble 6-4.

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Cabe destacar que el certamen alemán, de categoría 125 y que se desarrolla sobre polvo de ladrillo, a lo largo de su historia contó con tres tenistas argentinos campeones: Mariano Navone en 2025, Gastón Gaudio en 2000 y Franco Squillari en 1998. Entre otros reconocidos nombres que también se coronaron figuran el local Alexander Zverev en 2014, Tomás Berdych en 2004 y el italiano Andrea Gaudenzi, campeón en 2001 y actual presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Lautaro Midón jugará los cuartos de final del Challenger de Iași, Rumania.

Lautaro Midón (230°) sigue en carrera en busca del primer título Challenger de su trayectoria. El correntino se clasificó para los cuartos de final del torneo de Iasi, Rumania, donde este viernes enfrentará al húngaro Zsombor Piros (169°), que en la ronda anterior eliminó al experimentado bosnio Damir Dzumhur (105°) por 4-6, 6-4 y 6-3.

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En el Challenger de Bogotá, Facundo Mena (354°) avanzó a los cuartos de final al vencer al estadounidense Tristan McCormick (604°) por 5-7, 6-4 y 6-4. En la siguiente instancia jugará con el italiano Lorenzo Claverie, actualmente sin ranking, su mejor marca fue 643 en 2023. El europeo viene de ganarle al dominicano Nick Hardt (267°) por 7-6(3) y 7-6(5).

Además, Hernán Casanova (409°) también alcanzó los cuartos de final en la altura colombiana al adueñarse del duelo albiceleste derrotando en sets corridos a Luciano Ambrogi (320°) por 7-6(2) y 6-2. En la próxima fase aguarda por el local Nicolás Mejía (165°), primer cabeza de serie. El colombiano derrotó a Santiago Rodríguez Taverna (384°) 7-6(2), 6-7(3) y 6-2.

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