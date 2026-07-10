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Facundo Díaz Acosta buscará su sexta final de la temporada en el Challenger de Braunschweig

El porteño se clasificó para las semifinales del certamen alemán al vencer al local Niels McDonald por 6-3 y 6-2

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Primer plano de un hombre sonriendo, con cabello oscuro y barba. Tiene la mano derecha cerrada en un puño. Usa un reloj negro en la muñeca izquierda
Facundo Díaz Acosta se clasificó para las semifinales del Challenger de Braunschweig (Crédito: Debbie Jane Kinsey)

Facundo Díaz Acosta se clasificó para las semifinales del Challenger de Braunschweig, Alemania al derrotar en sets corridos al local Niels McDonald por 6-3 y 6-2 en una hora y 26 minutos de competencia.

Díaz Acosta, número 120 del ranking ATP Tour (109° en el ranking en vivo), sigue acumulando triunfos en el circuito. Este viernes no tuvo inconvenientes para dejar en el camino al joven alemán McDonald (569°). Al argentino le bastaron cuatro quiebres de servicio para quedarse con la victoria: uno en el primer set y tres en el segundo. En ese parcial cedió su saque en una sola oportunidad y selló su clasificación a las semifinales del torneo alemán. Sus estadísticas reflejaron un 79% de efectividad con el primer servicio y un 78% con el segundo. Además, ganó 37 de los 63 puntos disputados.

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Por un lugar en la final se medirá con el francés Hugo Gaston (118°), quien viene de superar al alemán Marvin Moeller (372°) por 6-2 y 6-4.

El historial favorece al galo, con dos victorias sobre una del argentino en los tres enfrentamientos que protagonizaron. Todos esos duelos se disputaron en 2024. El más reciente fue en el US Open, donde la victoria quedó en manos de Díaz Acosta.

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Facundo Díaz Acosta consiguió tres títulos Challenger en lo que va de la temporada
Facundo Díaz Acosta consiguió tres títulos Challenger en lo que va de la temporada

El jugador albiceleste se encuentra atravesando una temporada que hasta finales de febrero parecía impensada. El campeón del Argentina Open en febrero de 2024 tuvo que convivir por más de un año con diferentes lesiones que le impidieron competir con normalidad y estuvo alejado del circuito, lo que lo llevó a perder varias posiciones en el escalafón mundial. Casualmente, en ese mismo 2024 había alcanzado en abril su mejor marca (47°) sobre las canchas de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, antes de caer hasta el puesto 301° producto de las lesiones.

El AAT Challenger II de Tigre fue un antes y un después para el zurdo de 25 años. Hasta ese entonces los resultados no lo venían acompañando, la confianza en su juego no aparecía y eso lo llevó a tomar una de las decisiones más duras de su carrera: Mariano Monachesi, el entrenador que lo acompañaba desde hacía muchos años, dejó de ser parte de su equipo. Luego de caer en la segunda ronda del AAT Challenger Tigre I, dudó en presentarse la semana siguiente en el certamen de Tigre II, que se disputaba en el Club Náutico Hacoaj. Sin embargo, el jugador nacional se dejó llevar por sus sentimientos y, sin brillar dentro de la cancha pero con mucho amor, coraje y valentía, se adueñó del certamen.

Ese fue el puntapié inicial para lo que el futuro le depararía. Ganó los Challenger de Sao Leopoldo, Francavilla y Milán. Además, fue finalista en Poznan y hasta este viernes acumula, en la segunda categoría del circuito, 34 triunfos y solo nueve derrotas en lo que va de 2026.

Cabe destacar que ese cambio de aire que el porteño necesitaba vino de la mano de su nuevo entrenador, el azuleño Federico Delbonis, campeón de la Copa Davis en 2016, quien consiguió a lo largo de su carrera los ATP de San Pablo (2014) y Marrakech (2016) y cuya mejor posición fue el puesto 33.

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