Challengers de Temuco y Bogotá: cuatro argentinos irán por una final antes del cierre de la temporada

Lautaro Midón, de 21 años, irá en busca de la final en Chile (Crédito: Challenger de Temuco)

Cuatro argentinos buscarán este sábado una final antes del cierre de la temporada. Federico Gómez y Lautaro Midón avanzaron a semis en el Challenger de Temuco, mientras que Juan Pablo Ficovich y Facundo Mena hicieron lo propio en el de Bogotá.

En el certamen chileno, que se juega sobre cemento outdoor y reparte 160.000 dólares en premios, Gómez (250) superó a Facundo Díaz Acosta (221 y cuarto preclasificado) por 3-6, 6-4 y 6-2 en uno de los duelos entre tenistas nacionales.

En el turno siguiente en el Estadio Germán Becker, Midón (266 y séptimo preclasificado) superó a Juan Manuel La Serna (457) por 4-6, 6-3 y 6-3 en el cruce entre dos de las mayores esperanzas del tenis argentino.

Los dos vencedores de la jornada remontaron sus compromisos luego de ceder el primer set. Al no haber un nuevo cruce entre compatriotas en semifinales, será a todo nada: puede haber final argentina o ambos quedarse en el camino.

La mala noticia del día en Temuco fue la inesperada eliminación de Juan Manuel Cerúndolo (85 y máximo favorito), que cayó ante el estadounidense Alafia Ayeni (731) por 4-6, 6-4 y 6-3.

Fue un cierre de año deslucido para Juanma, que venía teniendo una buena semana. No pudo darle el final esperado a una temporada en la que subió 54 puestos en relación al punto de partida y tuvo su pico de rendimiento en el ATP 250 de Gstaad, sobre polvo de ladrillo, donde alcanzó la final.

Este sábado, desde las 11, Federico Gómez enfrentará a Ayeni por un lugar en la definición. En el otro cruce de semis, no antes de las 12.30, Midón tendrá un exigente compromiso ante Juan Carlos Prado Ángelo (217 y quinto preclasificado), la esperanza del tenis de Bolivia.

Federico Gómez celebra su triunfo frente a Facundo Díaz Acosta (Crédito: Challenger de Temuco)

Challenger de Temuco - Cuartos de final

Alafia Ayeni (USA) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG, 1) por 6-4, 4-6 y 6-3.

Federico Gómez (ARG) a Facundo Díaz Acosta (ARG, 4) por 3-6, 6-4 y 6-2.

Lautaro Midón (ARG, 7) a Juan Manuel La Serna (ARG) por 4-6, 6-3 y 6-3.

Juan Carlos Prado Ángelo (BOL, 5) a Matt Kuhar (USA) 7-5, 3-6 y 6-2.

Otros dos argentinos van por la definición en Bogotá

En el club Los Lagartos de la capital de Colombia, sobre polvo de ladrillo y con una bolsa de 100.000 dólares, otros dos representantes nacionales jugarán semis este sábado.

Uno es Juan Pablo Ficovich (169), que este viernes arrolló al experimentado tenista local Nicolás Barrientos (1649) por 6-2 y 6-2.

Su próximo rival será otro exponente local, Juan Sebastián Gómez (997), desde las 14 (hora argentina).

El último argentino que protagonizará una semifinal sobre el cierre de la temporada 2025 será Facundo Mena (369) que en el siguiente turno obtuvo una muy buena victoria ante el boliviano Murkel Dellien (262 en el ranking y sexto sembrado en el torneo) por 6-2 y 6-4.

En busca de la final, Mena tendrá una parada difícil frente a otro colombiano, Nicolás Mejía (216 y segundo preclasificado). El encuentro comenzará no antes de las 15.30 y, como en Temuco, el cuadro abre la chance de una final cien por cien argentina.

Facundo Mena tiene una gran semana en Bogotá (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Challenger de Bogotá - Cuartos de final

Juan Pablo Ficovich (ARG, 1) a Nicolás Barrientos (COL) por 6-2 y 6-2.

Facundo Mena (ARG) a Murkel Dellien (BOL) por 6-2 y 6-4.

Nicolás Mejía (COL, 2) a Juan Pablo Varillas (PER) por 7-6 (5) y 6-2.

Juan Sebastián Gómez (COL) a Stefan Kozlov (USA) por 4-6, 6-4 y 7-5.