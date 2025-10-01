Cinco argentinos se clasificaron para los octavos de final en el Challenger de Antofagasta

Se completó la primera ronda del Challenger de Antofagasta, donde cinco tenistas argentinos avanzaron a los octavos de final: Federico Gómez, Lautaro Midón, Facundo Díaz Acosta, Facundo Bagnis y Carlos Zárate.
La acción del circuito ATP Challenger no detiene su marcha por Sudamérica. El primer argentino en salir a la cancha central fue Zárate (ocupa el puesto 904°), proveniente de la clasificación y quien obtuvo su primer triunfo en un cuadro principal en este tipo de competencias. En su debut, superó en sets corridos al local Daniel Antonio Núñez (744°) con un marcador de 6-2 y 7-5.
La aventura de Zárate en el Desierto de Atacama continuará este miércoles ante un duro rival, el jugador nacido en el Líbano Hady Habib (172°), quien viene de ganarle al español Nikolas Sánchez Izquierdo (301°).
El pilarense Gómez ganó en su debut sin mayores exigencias, al vencer al joven uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (417°) por 7-5 y 6-2. En la siguiente fase se medirá ante el estadounidense Emilio Nava (90°), primer sembrado y reciente campeón en el AAT Challenger Santander edición Villa María. El tenista de Los Ángeles fue más que el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida (285°) por 6-3 y 6-4.
La jornada del martes arrojó dos duelos albicelestes. El correntino Lautaro Midón (256°), que continúa con el deseo de conquistar su primer trofeo Challenger, derrotó al rosarino Emanuel Ambrogi (421°) por 6-4, 4-6 y 6-4. Ahora enfrentará al local Marcelo Tomás Barrios Vera (133°), quien le ganó a Genaro Olivieri (223°) por 6-2 y 6-4. Mientras tanto, Facundo Díaz Acosta (268°) derrotó al bonaerense Nicolás Kicker (299°) por 7-6(4) y 6-4. En búsqueda de los cuartos de final, se verá las caras con el austriaco Lukas Neumayer (175°), quien fue más que Juan Bautista Torres (415°) por 6-1 y 6-0.
Por su parte, Gonzalo Villanueva (351°) no pudo con el uruguayo Franco Roncadelli (391°), cayendo por 6-3 y 6-0.
Entre otros resultados, el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (226°) le ganó al boliviano Hugo Dellien (126°) por 3-6, 7-6(0) y 6-4. El duelo de locales quedó en manos de Cristián Garín (124°), quien venció a Benjamín Torrealba (749°) por 6-3 y 6-2. El mexicano Rodrigo Pacheco Méndez (196°) derrotó al brasileño Pedro Boscardin Dias (346°) por 6-3 y 6-1. El nacido en Brasil, João Lucas Reis Da Silva (222°), le ganó al chileno Matías Soto (280°) por 6-3 y 6-3. El griego Aristotelis Thanos (475°) superó al boliviano Murkel Dellien (260°) por 7-5 y 6-0.
Los partidos se podrán seguir por Challenger TV, la plataforma oficial de streaming del circuito.
Tercera edición
Esta es la tercera edición del Challenger de Antofagasta, de categoría 75 y reparte 100.000 dólares en premios. Los dos campeones que arrojó el torneo fueron jugadores argentinos. Camilo Ugo Carabelli (43°) en 2023 y Juan Manuel Cerúndolo (71°) en 2024.
Orden de juego miércoles
Cancha central
R16- Lautaro Midón (ARG) vs Marcelo Tomas Barrios Vera (CHI), no antes de las 10:30
Cancha 7
R16- Carlos Zárate (ARG) vs Hady Habib (LIB) cerca de las 12:00