Emilio Nava venció a Alex Barrena y se coronó en el AAT Challenger de Villa María

Después de una semana en la que el Sport Social Club de la ciudad cordobesa convocó a miles de fanáticos del tenis, el estadounidense se impuso en la final ante el porteño, por un doble 6-3

Emilio Nava se impuso en
Emilio Nava se impuso en la Final AAT Challenger Villa María ante Alex Barrena (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El AAT Challenger Santander edición Villa María llegó a su fin este domingo con la consagración del estadounidense Emilio Nava, quien se impuso en la final al argentino Alex Barrena por un doble 6-3. El máximo preclasificado del certamen cerró una semana de alto nivel para quedarse con el título del sexto y último Challenger del año organizado en el país por la Asociación Argentina de Tenis.

Ante un marco de 700 espectadores en la cancha central del Sport Social Club y con transmisión en vivo por TyC Sports, el nacido en Los Ángeles exhibió un rendimiento sólido, fundamentado principalmente en la efectividad de su servicio. Nava, de 23 años y entrenado por el argentino Diego Cristín, registró siete aces y ganó el 77% de los puntos disputados con su primer saque. Esta estadística fue determinante en el desarrollo del encuentro, ya que le permitió ceder su servicio en una sola ocasión, mientras que logró quebrar el de Barrena en cuatro oportunidades para sellar la victoria.

Una vez finalizado el partido, el campeón analizó su desempeño a lo largo de la semana. “Hice un partido bastante bueno, fue una semana bastante buena. No me puedo quejar. Hicimos un buen trabajo mi equipo y yo, y estamos muy contentos de que salimos con el trofeo”, expresó Nava. Además, dedicó unas palabras a los espectadores que acompañaron durante toda la semana: “El público siempre fue respetuoso, sonaba. Me gusta porque pone un poco más de tensión y se pone todo un poco más divertido cuando el público está al 100%. Me encantó”. Fiel al ritmo del circuito profesional, Nava confirmó que no hay tiempo para descansos: “Me tengo que duchar ahora, comer y ir en coche porque juego el martes. Entonces, al lío otra vez y listo a competir”.

Alex Barrena cerró una de
Alex Barrena cerró una de las mejores semanas de su carrera (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Una semana positiva para Barrena

Pese a la derrota en la final, el balance para Alex Barrena es sumamente positivo. El tenista porteño de 22 años completó una de las mejores semanas de su carrera, en la que avanzó hasta el partido definitorio sin ceder un solo set. En su camino, superó a cuatro compatriotas: Gonzalo Villanueva, Juan Manuel La Serna, Mariano Kestelboim y Federico Gómez.

Este rendimiento le permitirá dar un salto en el ranking ATP, ingresando por primera vez en su carrera al Top 200, ubicándose en la posición 188°. Su actuación en Villa María también lo consolidó como el tenista argentino que más puntos sumó (102) a lo largo del Circuito Santander de este año, que incluyó torneos en Tigre, Córdoba, Tucumán y Santa Fe.

El cierre de un circuito federal

La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades que destacaron la importancia de realizar este tipo de eventos en el país. Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, fue el encargado de entregar el trofeo al campeón y reafirmó la misión de la entidad: “Seguir potenciando el tenis es lo que más queremos. Vamos a seguir trabajando para que estos torneos se sigan haciendo en Argentina. Sabemos que la situación económica no es fácil y por eso trabajamos para que nuestros jugadores puedan tener la posibilidad de participar aquí y no tener que viajar mucho al exterior”.

Por su parte, el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, expresó el compromiso de la ciudad con el deporte: “Villa María ama el tenis. Queremos ir por el Challenger 100 cuando el Sport Social Club cumpla 100 años”. En la entrega de premios también participaron el presidente del club, David Sigifredo; el presidente de la Federación Cordobesa de Tenis, Juan Luis Pérez; y Rafael Schneider, supervisor de la ATP.

Con este torneo, finaliza el circuito de Challengers organizados por la AAT en 2025, un año récord en cantidad de eventos de esta categoría en Argentina, que continuará a partir de este mismo domingo con el inicio del YPF Buenos Aires Challenger.

