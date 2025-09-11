Tenis

Así es el MartiniPlaza, el estadio boutique donde jugará Argentina ante Países Bajos por la Copa Davis

Con capacidad para más de 4.300 espectadores, el recinto recibe habitualmente eventos deportivos y musicales. Conocelo por dentro

Guardar
El estadio MartiniPlaza cuenta con capacidad para más de 4300 personas y es un recinto habituado a los eventos deportivos y musicales.

Aunque es el gran centro de eventos de Groningen, la ciudad de 240 mil habitantes donde la Selección Argentina de Tenis YPF buscará el pase al Final 8 de la Copa Davis, tal como está reacondicionado para recibir esta serie el MartiniPlaza luce como un estadio boutique, donde la capacidad se reduce de 10.000 a 4.000 espectadores, y donde el diseño y la calidad sobresalen por cada uno de sus rincones.

Ubicado cerca de la A7 y la A28, las principales autopistas que conectan con Groningen, fue inaugurado en 1969 y cambió su nombre al actual en 2011. Es conocido por su versatilidad, ya que recibe una amplia gama de actividades, desde ferias y congresos hasta conciertos y eventos deportivos de primer nivel.

Los tickets se agotaron rápidamente para la jornada del sábado, cuando se defina el boleto a las finales de la competencia, mientras que para el viernes todavía quedaban algunas pocas localidades. Aunque la capacidad oficial es de 3.855 espectadores, los organizadores hablan de que 4.000 personas colmarán el estadio para alentar -en su inmensa mayoría, claro- al equipo neerlandés, vigente subcampeón de la Copa Davis.

Las duplas de dobles que
Las duplas de dobles que se medirán en el tercer punto de la serie entre Países Bajos y Argentina (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Países Bajos lo utilizó para recibir las últimas dos series de la competencia por equipos más importantes del mundo del tenis, ante Suiza en 2024 y Eslovaquia en 2023. Lo había usado, también, en 2013 frente a Austria, siempre sobre superficie rápida bajo techo. En todas las oportunidades, ganó el equipo local, con lo cual Argentina tendrá el gran desafío de romper el invicto de los naranjas.

El MartiniPlaza supo oficiar como sede de un equipo de básquet profesional, el club Donar, que compite en la Liga BNXT, y se convierte fácilmente en un escenario multipropósito que recibe otros deportes como el fútbol, voleibol, handball, kickboxing, dardos, judo, gimnasia, fútbol sala; además de conferencias y grandes conciertos de música para albergar unos 10 mil espectadores. Han pasado por allí bandas y artistas como Genesis, Backstreet Boys, Toto y Bob Dylan, entre otros.

El estadio se ubica justo frente al Mercure Hotel donde se hospeda la delegación nacional, por lo que el equipo argentino no tiene que realizar grandes traslados para arribar a la sede donde se entrena y disputará los partidos.

En el interior, más allá de las instalaciones comunes, Argentina cuenta con una amplia sala donde los miembros del equipo almuerzan, realizan parte de la recuperación física y descansan. Cuenta, por ejemplo, con una mesa de ping pong donde jugadores y cuerpo técnico se desafían para relajarse y disfrutar del poco tiempo muerto que queda entre práctica y práctica.

Javier Frana y Horacio Zeballos
Javier Frana y Horacio Zeballos analizan la superficie del MartiniPlaza de Groningen (Foto: Omar Rasjido / AAT)

La superficie elegida por el anfitrión

Argentina y Países Bajos se enfrentarán en el MartiniPlaza de Groningen, sobre una cancha rápida de acrílico/poliuretano. Los jugadores albicelestes, en sus primeros contactos con el piso, definieron la superficie como más veloz que la de Oslo cuando eliminaron a Noruega, en la primera ronda de los Qualifiers.

Además, tiene pique bajo, la pelota patina y con ciertas irregularidades. “Es un poquito inconsistente. Hay lugares en los que el pique suena más hueco y eso hace que la pelota responda de forma irregular dependiendo si pica en un lugar donde está firme o en uno donde está hueco”, describió el capitán del combinado nacional Javier Frana en los primeros días.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisGroningenMartiniPlazaPaíses Bajostenis

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, las cartas argentinas para el debut en la Copa Davis

Con temporadas dispares, ambos son moneda corriente en el equipo conducido por Javier Frana. Tras la salida Guillermo Coria de la capitanía, los dos se mantuvieron en las convocatorias. ¿Cómo llegan al duelo ante Países Bajos por los Qualifiers?

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry,

Cerúndolo y Etcheverry hablaron antes de iniciar la serie de Copa Davis ante Países Bajos

Francisco, Tomás y Javier Frana compartieron con Infobae sus sensaciones tras conocerse el orden de los singles del viernes

Cerúndolo y Etcheverry hablaron antes

Se definieron los cruces entre Argentina y Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2025

El equipo argentino se presentará este viernes y sábado ante el conjunto neerlandés con el deseo de obtener la clasificación al Final 8. Detalles de la serie y cómo ver los partidos

Se definieron los cruces entre

Las curiosidades de Groningen, la ciudad de Países Bajos en la que Argentina buscará un lugar en el Final 8 de la Copa Davis

El elenco nacional disputará la serie en una ciudad joven y cuna de un verdugo de la selección campeona en el Mundial 78

Las curiosidades de Groningen, la

Solana Sierra ganó y se instaló entre las mejores ocho del WTA 250 de San Pablo

La marplatense cumplió con lo previsto y se impuso ante la joven promesa local, Nauhany Vitoria Leme Da Silva, por 6-0 y 6-4. Julia Riera cayó en la misma instancia. La actividad en el circuito Challenger

Solana Sierra ganó y se
ÚLTIMAS NOTICIAS
La emboscaron y la mataron

La emboscaron y la mataron a golpes por celos y ahora piden que las dos acusadas vayan a juicio

Un abogado pidió destituir a los otros dos jueces del caso Maradona por encubrir a Makintach: asegura que sabían del documental

El método de Carlos Alcaraz: cómo es la preparación física y mental que lo llevó de nuevo a la cima del tenis

El gobierno porteño le iniciará un sumario al docente que mostró una bandera de Palestina en un acto escolar

Récord absoluto para el oro: por qué el valor de la onza es el más alto de la historia

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo Tribunal de Brasil

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

El reto inmediato del nuevo primer ministro francés: formar Gobierno y salvar el Presupuesto 2026

Polonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones rusos en su territorio

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

TELESHOW
Qué dijo Agus Franzoni de

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Dolor en el teatro argentino: murió Eduardo Lamoglia, referente de la escena y la docencia

El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco