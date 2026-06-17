La singular dedicatoria de Francisco Cerúndolo para Messi tras una nueva victoria en el ATP de Queen’s

El tenista argentino avanzó a cuartos de final en Queen's y luego del partido evocó la actuación del crack de la Selección ante Argelia en el Mundial

Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Queen’s y, tras la victoria, tuvo una dedicatoria especial para Lionel Messi.

Luego de brillar ante el estadounidense Jenson Brooksby, a quien superó por 6-0 y 6-4 en una hora y 24 minutos de juego, el número 27 del mundo se acercó a la cámara y escribió “Messi” y un símbolo de infinito, en alusión a la vigencia del crack de la Selección argentina.

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A días de cumplir 39 años, Messi le convirtió tres goles a Argelia en el debut en el Mundial 2026 y despertó una vez más la admiración del mundo entero. Cerúndolo, un apasionado por el fútbol, se hizo eco tras cosechar un nuevo triunfo en Londres.

Sobre el césped del mítico Queen’s Club, cuyo estadio principal lleva el nombre del extenista Andy Murray, ganador del torneo en cinco oportunidades, el hermano mayor de los Cerúndolo, primera raqueta nacional y actual número 27 del ranking mundial, exhibió una de sus mejores versiones. El séptimo preclasificado del certamen londinense dominó de principio a fin y apenas cedió cuatro games en todo el encuentro.

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Cerúndolo, que está estrenando una nueva dupla técnica integrada por el chileno Nicolás Massú y el uruguayo Pablo Cuevas, quien acompaña al porteño desde comienzos de 2025, había iniciado su participación en Gran Bretaña con una victoria en tres sets frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic (68°).

Este miércoles, el argentino marcó el ritmo del partido desde el inicio ante Brooksby (73°). Fran se quedó con los primeros ocho games consecutivos y encaminó rápidamente el triunfo. Si bien una breve desconcentración le permitió a su rival descontar en el segundo set y prolongar la definición, finalmente logró cerrarlo a su favor sin mayores sobresaltos.

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Cerúndolo, que supo consagrarse campeón sobre césped en el ATP de Eastbourne 2023 -mientras que sus otros tres títulos los obtuvo sobre polvo de ladrillo-, se convirtió en el cuarto tenista argentino en alcanzar los cuartos de final de Queen’s en la Era Abierta, después de David Nalbandian (2008 y 2012), Juan Martín del Potro (2013) y Diego Schwartzman (2019).

Además, firmó la 35ª presencia entre los ocho mejores de un torneo ATP a lo largo de su carrera. En la presente temporada ya lo había conseguido en el Argentina Open, donde terminó levantando el trofeo, además de los certámenes de Santiago y Múnich.

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Por un lugar en las semifinales el porteño se verá las caras por primera vez con el británico Arthur Fery (140°), quien está aprovechando su invitación al cuadro principal. En los octavos de final venció al experimentado francés de 37 años Adrián Mannarino (44°) por 7-6 (7) y 6-4.

No obstante, el australiano Alex de Miñaur (6°), máximo favorito y reciente finalista en ’s-Hertogenbosch, derrotó de gran manera al canadiense Denis Shapovalov (41°) por 6-4 y 6-1.

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Arthur Fery será el próximo rival de Francisco Cerúndolo en Queen’s: el británico buscará aprovechar el apoyo local ante la primera raqueta argentina (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Por su parte, el estadounidense Brandon Nakashima (32°) venció al peruano Ignacio Buse (35°) por 6-2 y 6-2. El sudamericano, que venía de conseguir la primera victoria de su carrera sobre césped, se había convertido en el primer tenista de su país en ganar un partido en esta superficie desde Iván Miranda en Newport 2003.

En el debut, el argentino Guido Andreozzi, en dupla con el francés Manuel Guinard, se despidió al caer contra los número 1 del mundo en la categoría, el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten por un doble 6-3. Cabe destacar que el porteño y el galo en esta temporada consiguieron consagrarse campeones sobre el cemento del Masters 1000 de Indian Wells.

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