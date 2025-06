Viajar sin saber si clasificás: Jazmín Ortenzi se enteró que accedió a la qualy de Wimbledon recién en Londres

Jazmín Ortenzi hará su debut en un Grand Slam en la qualy de este año de Wimbledon

Si hubiera que adjudicar un escenario de representación al tenis, sería el All England Lawn Tennis and Croquet Club, el hogar de Wimbledon. Según expresan las enciclopedias deportivas, la bola fluorescente picó por primera vez en el corto e impoluto césped de Londres un 9 de julio de 1877, próximo a Worple Road. El certamen no es solo el más longevo del calendario, sino que también el único que aún mantiene su rigurosa tradición sobre la vestimenta blanca de sus protagonistas. Y en las últimas horas, una noticia que llegaba desde el viejo continente alegró al tenis argentino: Jazmín Ortenzi hará su debut en un Grand Slam.

La oriunda de Chilecito, una ciudad de 60 mil habitantes en la provincia de La Rioja, se encontraba a tres lugares de la puerta de entrada. Finalmente, tras las bajas de Marina Stakusic, Martina Trevisan y Caroline Garcia, ingresó a la qualy del tercer Gran Slam de la temporada.

“En el momento que me enteré acababa de llegar al hotel acá en Londres. Decidimos venir estando siete puestos afuera. Llegamos a Roma en la conexión de vuelos y estaba un lugar afuera. Después, cuando llegamos al hotel, ya había entrado. Un viaje muy positivo”, reveló entre risas en diálogo con Infobae.

Jazmín Ortenzi formó parte de la Selección Argentina de Tenis YPF que clasificó a los Playoffs 2025 de la Billie Jean King Cup

Meses atrás, previo al viaje a Guadalajara para disputar el Grupo Americas I de la Billie Jean King Cup, Ortenzi hizo un repaso de su carrera, una auténtica historia de resiliencia que se nutrió de lesiones, la falta de recursos económicos y el hecho de mudarse al Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con apenas 14 años, entre otras cuestiones. Jazmín inició la actual temporada en el puesto 255 del ranking mundial WTA, a pocos lugares del corte para las clasificaciones a los Majors. Luego de alcanzar las finales del W35 de Buenos Aires I y II, la chileciteña llegaba con chances de acceder a la qualy de Roland Garros. Sin embargo, decidió ponerse la camiseta celeste y blanca después de 9 años y devolver a la Argentina a la zona de Playoffs.

Tras ello, realizó una gira por Europa que constó de cinco semanas y, a pesar de obtener resultados positivos y hasta conseguir un título en el W35 de Bastad, aún urgía de puntos para ingresar a la tercera gran cita del calendario. “La verdad que no me esperaba hacer mi debut en Wimbledon con los resultados de las primeras semanas en Europa. La gira pasada sabía que estaba cerca, pero era una incertidumbre y si venía, venía”, expresó.

En cuanto a su relación con el césped, superficie en la que se desarrolla Wimbledon, contó: “Va a ser la segunda vez. Había jugado un torneo por dinero en Francia, pero en 2019. Ya pasó bastante tiempo que ni me acuerdo. Es como si fuera la primera vez de nuevo”.

El jueves 19 de junio, la Federación Internacional de Tenis (ITF) oficializó un hecho histórico para el tenis femenino de nuestro país: luego de la postulación de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), la ciudad de Córdoba fue seleccionada como una de las siete sedes globales que albergarán los Playoffs de la Billie Jean King Cup 2025.

El equipo comandado por Mercedes Paz integrará el Grupo C junto a Suiza y Eslovaquia, que se disputará los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Córdoba Lawn Tennis Club. Cabe recordar que los primeros de las siete zonas avanzarán a los Qualifiers 2026, etapa previa al Final 8, mientras los demás seleccionados competirán en sus respectivos eventos del Grupo Regional I.

“Jugar en Argentina para Argentina debe ser hermoso. Yo no estuve presente las veces que se hicieron anteriormente en el país. Espero estar para esta próxima. Jugar de local debe ser un sueño, porque estás jugando con tu país en tu país. Ojalá que la gente vaya a ver los partidos y a alentar, que eso el equipo lo sintió y hace parte también del juego. Va a ser muy bueno”, dijo Ortenzi sobre el regreso del mejor tenis femenino internacional de la mano de la competencia por equipos más importante del deporte.

Este lunes, la quinta mejor raqueta nacional en el escalafón conocerá su rival de primera ronda en la qualy de Wimbledon. Para mantener en condiciones las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club para el cuadro principal, dicha fase se llevará a cabo en Roehampton, el club que también recibe la fase previa del certamen de Juniors. Tanto la acción femenina como la masculina comenzará este lunes y se podrá seguir a través de las diversas señales de ESPN y Disney+ en Argentina.