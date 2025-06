Challenger de Santa Fe: Andrea Collarini y Lautaro Midón se clasificaron a las semifimales

Andrea Collarini se clasificó para las semifinales del Challenger de Santa Fe (Foto: Prensa AAT)

Los argentinos Andrea Collarini y Lautaro Midón se clasificaron para las semifinales del AAT Challenger edición Santa Fe. Santiago Rodríguez Taverna y Hernán Casanova fueron eliminados. Este sábado continúa la acción y los partidos se podrán ver por Fox Sports.

El campeón defensor, Collarini, no detiene su marcha en el certamen santafesino organizado por la Asociación Argentina de Tenis, de categoría 50 y con un premio total de 60.000 dólares. El argentino de 33 años, nacido en Nueva York, alcanzó su tercera semifinal de la temporada en este tipo de competencias, habiendo logrado anteriormente el mismo resultado en el AAT Challenger Santander edición Tucumán y en Tallahassee.

Por un lugar en la final Andrea Collarini se medirá conn el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (Foto: Prensa AAT)

Collarini, ubicado en el puesto 231 del escalafón mundial, derrotó a su compatriota Hernán Casanova (379°) con parciales de 6-4 y 6-3 en una hora y 26 minutos de competencia. El albiceleste en sus tres compromisos no cedió ningún set y lleva ganados ocho partidos de manera consecutiva en el certamen del litoral.

Con el pasaje para las semifinales, con su hijo Benicio entre sus brazos, Collarini se refirió a cómo vive el circuito acompañado de su familia al jugar en Argentina y habló sobre el enfrentamiento contra Casanova, que tuvo su versión número quince: “Mi hijo está más grande, se da cuenta cuando gano o pierdo el punto, me grita a veces en medio del punto y mi familia tiene que sacarlo de la cancha, pero es muy lindo. Más o menos sabemos dónde van los tiros del otro y también a veces hay que jugar con el efecto sorpresa. Para mí lo más importante fue concentrarme en mi juego”.

Por un lugar en la final el albiceleste se medirá con el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (313°), verdugo del peruano Gonzalo Bueno (325°).

El correntino Lautaro Midón disputará su segunda semifinal de su carrera este sábado en el Challenger de Santa Fe (Foto: Prensa AAT)

Lautaro Midón (311°), nacido en Corrientes hace 20 años, es una de las proyecciones del tenis nacional. En los octavos de final enfrentó al pilarense Santiago Rodríguez Taverna (193°), quien llegaba con doce triunfos consecutivos jugando en Argentina y campeón en esta temporada en el Challenger de Tucumán y en el M25 de Chacabuco.

En la antesala del partido había registro de dos enfrentamientos entre ambos, de las cuales en las dos ocasiones la moneda cayó para Rodríguez Taverna en el Challenger de Hacoaj 2025 y el M25 de Tucumán en 2023. Midón se tomó revancha de las dos derrotas y en el litoral de la Argentina pudo superar a su compatriota en sets corridos por 6-2 y 7-6(7).

En las semifinales el correntino se medirá con el estadounidense Dali Blanch (Foto: Foto AAT)

En cuanto a su triunfo, Midón sostuvo: “A comienzos de año sentía que en los momentos clave la cabeza todavía no jugaba a mi favor. Estoy trabajando muy duro para mejorar esa parte. Intento respirar, sentir mi cuerpo y visualizar; eso me ayuda muchísimo. La suerte de tener torneos en Argentina es una satisfacción enorme. Cuando estaba calentando, vino mi familia, que no sabía que iban a venir. Se puede ganar o perder, pero para mí lo más importante es que mi familia me acompañe”.

En las semifinales el correntino se medirá con el estadounidense Dali Blanch (601°), proveniente de la clasificación y en la fase de dieciséis venció al jugador de Brasil Matheus Pucinelli De Almeida (282°).

Orden de juego

Cancha central

SF- Lautaro Midón (ARG) vs Dali Blanch (EEUU) no antes de las 11 (hora argentina)

Seguido

SF- Andrea Collarini (ARG) vs Joao Lucas Reis Da Silva (BRA)