Deportes

Se sorteó el cuadro de Wimbledon: quiénes son los 11 argentinos que disputarán el tercer Grand Slam del año y cuáles son sus rivales

El certamen sobre césped se jugará del 29 de junio al 12 de julio en el All England Lawn Tennis Club, con una nutrida presencia nacional que buscará ser protagonista desde la primera ronda

Guardar
Google icon
Once tenistas argentinos competirán en los cuadros individuales de Wimbledon, que se disputará del 29 de junio al 12 de julio sobre el césped del All England Lawn Tennis Club (Wimbledon oficial)
Once tenistas argentinos competirán en los cuadros individuales de Wimbledon, que se disputará del 29 de junio al 12 de julio sobre el césped del All England Lawn Tennis Club (Wimbledon oficial)

El All England Lawn Tennis Club se viste de gala para recibir una nueva edición de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputará del 29 de junio al 12 de julio. Sobre el tradicional césped londinense, una nutrida delegación argentina buscará dejar su huella y romper con una historia que, hasta ahora, le ha sido esquiva al tenis nacional.

A lo largo de la historia, apenas dos argentinos alcanzaron la final de Wimbledon. En 1991, Gabriela Sabatini quedó a las puertas del título al caer ante la alemana Steffi Graf. Once años más tarde, David Nalbandian también fue finalista tras perder la definición frente al australiano Lleyton Hewitt.

PUBLICIDAD

Francisco Cerúndolo, la primera raqueta argentina y actual número 21 del ranking mundial, llegará a Wimbledon con la confianza de haber conquistado recientemente el ATP 500 de Queen’s. El porteño afrontará por quinta temporada consecutiva el cuadro principal del Grand Slam británico, donde su mejor actuación fue alcanzar la segunda ronda en 2023. En sus otras tres presentaciones se despidió en la primera ronda.

En su estreno se medirá con el español Jaume Munar (44°), rival al que supera 3-2 en el historial. El antecedente más reciente fue este año en el ATP de Adelaida, con victoria para el ibérico.

PUBLICIDAD

Tomás Etcheverry (32°), campeón esta temporada en el ATP 500 de Río de Janeiro, desembarca en Londres sin victorias sobre césped en 2026, tras las tempranas eliminaciones en Halle y Eastbourne. El platense abrirá su participación frente al italiano Lorenzo Sonego (72°).

Mariano Navone (38°) buscará igualar la segunda ronda alcanzada en la última edición del certamen londinense. En su estreno tendrá un exigente compromiso frente al italiano Flavio Cobolli (10°), finalista de Roland Garros 2026.

Francisco Cerúndolo encabezará la delegación argentina en Wimbledon, donde buscará superar por primera vez la segunda ronda (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Francisco Cerúndolo encabezará la delegación argentina en Wimbledon, donde buscará superar por primera vez la segunda ronda (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Juan Manuel Cerúndolo (45°), reciente cuartofinalista en Eastbourne, llegará a Wimbledon en uno de los mejores momentos de su carrera. El argentino debutará frente al español Alejandro Davidovich Fokina (25°).

Sebastián Báez (56°), que en sus últimas tres participaciones en el Grand Slam británico no logró superar la primera ronda, buscará cortar la racha cuando enfrente al alemán Jan-Lennard Struff (77°).

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (57°) afrontará su segunda participación en el certamen londinense con el objetivo de conseguir su primera victoria. En su estreno se medirá con el español Daniel Mérida (85°).

Thiago Tirante (54°) y Román Burruchaga (66°) vivirán un momento especial al disputar por primera vez el cuadro principal de Wimbledon. El bonaerense enfrentará al húngaro Fabián Marozsán (62°), mientras que el porteño tendrá un duro compromiso frente al australiano Alex de Minaur (6°).

Marco Trungelliti (94°), por su parte, regresará al cuadro principal del torneo británico por segunda vez en su carrera, luego de su única participación en 2021. El santiagueño iniciará su camino frente al estadounidense Martin Damm (105°).

solana sierra
Solana Sierra se presenta en Wimbledon por segunda temporada consecutiva (Crédito: AP Alastair Grant)

Entre las mujeres, Solana Sierra (56°) afrontará su segunda participación en Wimbledon, torneo en el que sorprendió la temporada pasada al alcanzar los octavos de final, la mejor actuación de su carrera en un major. En la primera ronda se enfrentará a la húngara Anna Bondár (75°).

Además, Nadia Podoroska (594°) competirá gracias al ranking protegido. La rosarina, de 29 años, disputará el cuadro principal por cuarta vez. Su antecedente más reciente fue en 2024, cuando cayó en la primera ronda, mientras que sus mejores resultados fueron las segundas rondas alcanzadas en 2021 y 2023. En su estreno tendrá un duro compromiso frente a la ucraniana Marta Kostiuk (13°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoAll England Lawn Tennis ClubWimbledonFrancisco CerúndoloTomás EtcheverrySolana Sierra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Si nos toca Argentina, estamos fuera”: provocadora frase en el Chiringuito de España sobre los arbitrajes

El panelista José Luis Sánchez manifestó su temor ante un posible enfrentamiento entre la Roja y el campeón vigente

“Si nos toca Argentina, estamos fuera”: provocadora frase en el Chiringuito de España sobre los arbitrajes

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Celeste y la Roja librarán una verdadera batalla en el Estadio Guadalajara

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

El piloto argentino de Alpine busca prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el circuito Red Bull Ring

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

Cuánto cobra cada selección aunque quede eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026

Por primera vez, el torneo fija un piso económico que garantiza fondos a todos los equipos, más allá de cómo les vaya en la primera etapa

Cuánto cobra cada selección aunque quede eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026

“Los quiero ver a todos”: un streamer argentino anticipó la clasificación de Ecuador y les dedicó un festejo muy especial a sus detractores

Davoo Xeneize se jugó por la victoria del equipo de Sebastián Beccacece luego del empate ante Curazao, cuando un triunfo frente a Alemania parecía imposible. Y ayer se acordó de sus críticos

“Los quiero ver a todos”: un streamer argentino anticipó la clasificación de Ecuador y les dedicó un festejo muy especial a sus detractores

DEPORTES

“Si nos toca Argentina, estamos fuera”: provocadora frase en el Chiringuito de España sobre los arbitrajes

“Si nos toca Argentina, estamos fuera”: provocadora frase en el Chiringuito de España sobre los arbitrajes

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

Cuánto cobra cada selección aunque quede eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026

“Los quiero ver a todos”: un streamer argentino anticipó la clasificación de Ecuador y les dedicó un festejo muy especial a sus detractores

TELESHOW

El gesto solidario de Antonela Roccuzzo luego de los terremotos en Venezuela: “Mis pensamientos están con ustedes”

El gesto solidario de Antonela Roccuzzo luego de los terremotos en Venezuela: “Mis pensamientos están con ustedes”

La pregunta sin filtro de Santiago del Moro a Yanina Zilli luego de su caída: ¿Una indirecta a Andrea del Boca?

Claudia Villafañe contó cómo es su relación con Lionel Messi y su familia: “Los conocí en el Mundial de Sudáfrica”

Mery del Cerro reveló los problemas de salud que afrontó durante el 2025: “La vida me dio otra oportunidad”

Sofía Jujuy habló de los insultos que recibió por su video en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para esta violencia?"

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia y Estados Unidos retoman el diálogo en temas de defensa y seguridad

Bolivia y Estados Unidos retoman el diálogo en temas de defensa y seguridad

Bolivia abre una revisión judicial por presunta influencia de Rodríguez Zapatero en un litigio empresarial

Caos tras el sismo en Venezuela: hospitales colapsados, edificios derrumbados y miles de personas sin localizar

Daniel Mordzinski lleva a Oporto sus vívidos retratos de Borges, Saramago, Vargas Llosa y Margaret Atwood

Disney supera los USD 3 mil millones en la taquilla mundial en 2026 y marca un récord para la industria