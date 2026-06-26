Se sorteó el cuadro de Wimbledon: quiénes son los 11 argentinos que disputarán el tercer Grand Slam del año y cuáles son sus rivales

Once tenistas argentinos competirán en los cuadros individuales de Wimbledon, que se disputará del 29 de junio al 12 de julio sobre el césped del All England Lawn Tennis Club (Wimbledon oficial)

El All England Lawn Tennis Club se viste de gala para recibir una nueva edición de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputará del 29 de junio al 12 de julio. Sobre el tradicional césped londinense, una nutrida delegación argentina buscará dejar su huella y romper con una historia que, hasta ahora, le ha sido esquiva al tenis nacional.

A lo largo de la historia, apenas dos argentinos alcanzaron la final de Wimbledon. En 1991, Gabriela Sabatini quedó a las puertas del título al caer ante la alemana Steffi Graf. Once años más tarde, David Nalbandian también fue finalista tras perder la definición frente al australiano Lleyton Hewitt.

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Francisco Cerúndolo, la primera raqueta argentina y actual número 21 del ranking mundial, llegará a Wimbledon con la confianza de haber conquistado recientemente el ATP 500 de Queen’s. El porteño afrontará por quinta temporada consecutiva el cuadro principal del Grand Slam británico, donde su mejor actuación fue alcanzar la segunda ronda en 2023. En sus otras tres presentaciones se despidió en la primera ronda.

En su estreno se medirá con el español Jaume Munar (44°), rival al que supera 3-2 en el historial. El antecedente más reciente fue este año en el ATP de Adelaida, con victoria para el ibérico.

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Tomás Etcheverry (32°), campeón esta temporada en el ATP 500 de Río de Janeiro, desembarca en Londres sin victorias sobre césped en 2026, tras las tempranas eliminaciones en Halle y Eastbourne. El platense abrirá su participación frente al italiano Lorenzo Sonego (72°).

Mariano Navone (38°) buscará igualar la segunda ronda alcanzada en la última edición del certamen londinense. En su estreno tendrá un exigente compromiso frente al italiano Flavio Cobolli (10°), finalista de Roland Garros 2026.

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Francisco Cerúndolo encabezará la delegación argentina en Wimbledon, donde buscará superar por primera vez la segunda ronda (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Juan Manuel Cerúndolo (45°), reciente cuartofinalista en Eastbourne, llegará a Wimbledon en uno de los mejores momentos de su carrera. El argentino debutará frente al español Alejandro Davidovich Fokina (25°).

Sebastián Báez (56°), que en sus últimas tres participaciones en el Grand Slam británico no logró superar la primera ronda, buscará cortar la racha cuando enfrente al alemán Jan-Lennard Struff (77°).

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Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (57°) afrontará su segunda participación en el certamen londinense con el objetivo de conseguir su primera victoria. En su estreno se medirá con el español Daniel Mérida (85°).

Thiago Tirante (54°) y Román Burruchaga (66°) vivirán un momento especial al disputar por primera vez el cuadro principal de Wimbledon. El bonaerense enfrentará al húngaro Fabián Marozsán (62°), mientras que el porteño tendrá un duro compromiso frente al australiano Alex de Minaur (6°).

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Marco Trungelliti (94°), por su parte, regresará al cuadro principal del torneo británico por segunda vez en su carrera, luego de su única participación en 2021. El santiagueño iniciará su camino frente al estadounidense Martin Damm (105°).

Solana Sierra se presenta en Wimbledon por segunda temporada consecutiva (Crédito: AP Alastair Grant)

Entre las mujeres, Solana Sierra (56°) afrontará su segunda participación en Wimbledon, torneo en el que sorprendió la temporada pasada al alcanzar los octavos de final, la mejor actuación de su carrera en un major. En la primera ronda se enfrentará a la húngara Anna Bondár (75°).

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Además, Nadia Podoroska (594°) competirá gracias al ranking protegido. La rosarina, de 29 años, disputará el cuadro principal por cuarta vez. Su antecedente más reciente fue en 2024, cuando cayó en la primera ronda, mientras que sus mejores resultados fueron las segundas rondas alcanzadas en 2021 y 2023. En su estreno tendrá un duro compromiso frente a la ucraniana Marta Kostiuk (13°).