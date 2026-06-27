Honduras: Adolescente de 15 años y su bebé fallecen tras complicaciones en el Hospital del Sur

El hecho ha generado consternación en la zona sur. (FOTO: X)

Una profunda consternación ha generado en Choluteca la muerte de una adolescente de 15 años y su bebé, luego de que ambos fallecieran tras una serie de complicaciones médicas registradas en el Hospital General del Sur.

La menor, originaria del casco urbano de la ciudad, tenía aproximadamente siete meses de embarazo y, según las autoridades sanitarias, había asistido previamente a varios controles prenatales en el centro asistencial.

De acuerdo con la información brindada por personal médico, la adolescente acudió al hospital luego de presentar diversos malestares físicos que encendieron las alertas sobre su estado de salud.

Al ingresar al centro hospitalario, los especialistas le practicaron un ultrasonido para evaluar la condición del embarazo.

Los resultados determinaron que el bebé ya no presentaba signos vitales, situación que posteriormente fue confirmada mediante otros estudios médicos que evidenciaron la ausencia de frecuencia cardíaca fetal.

PUBLICIDAD

<b>Complicaciones tras el parto</b>

Luego de confirmarse la muerte del bebé, el personal médico inició los procedimientos correspondientes para atender a la paciente y realizar la intervención necesaria.

Sin embargo, tras el parto, la adolescente comenzó a presentar severas complicaciones de salud que obligaron a su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Los médicos indicaron que la joven sufrió fallas multiorgánicas que agravaron rápidamente su condición clínica.

La adolescente fue atendida en el Hospital General del Sur. (FOTO: Proceso Digital)

A pesar de los esfuerzos realizados por el equipo médico, la paciente falleció horas después debido a las complicaciones que se presentaron durante su evolución.

La muerte de la adolescente y de su bebé ha generado conmoción entre familiares, vecinos y personal sanitario de la zona sur del país.

<b>Autoridades continúan evaluando el caso</b>

Según los especialistas, la menor manifestó que comenzó a sentirse mal pocas horas antes de acudir al hospital.

No obstante, algunos hallazgos médicos sugieren que las complicaciones podrían haberse desarrollado con mayor anticipación.

Las autoridades del centro asistencial señalaron que una posible demora en la búsqueda de atención médica pudo haber influido en el desenlace, aunque aclararon que el caso continúa siendo evaluado.

PUBLICIDAD

Los médicos indicaron que será necesario revisar el historial clínico completo y las circunstancias previas a la hospitalización para establecer con precisión los factores que provocaron la tragedia.

<b>Importancia del control prenatal</b>

Especialistas de salud recuerdan que el control prenatal permite detectar oportunamente diversas complicaciones que pueden presentarse durante el embarazo.

Asimismo, destacan la importancia de acudir de inmediato a un centro médico ante síntomas como dolor intenso, sangrados, disminución de movimientos fetales o cualquier alteración física durante la gestación.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a las mujeres embarazadas y a sus familias para mantener los controles médicos establecidos y buscar atención oportuna ante cualquier señal de alerta.

PUBLICIDAD

El bebé ya no presentaba signos vitales al momento del ingreso.(FOTO: X)

La muerte de la adolescente y de su bebé vuelve a poner sobre la mesa la importancia del acceso temprano a los servicios de salud y la atención médica durante el embarazo.

Mientras tanto, el Hospital General del Sur continúa evaluando el caso para determinar con exactitud las circunstancias médicas que rodearon este lamentable hecho.

El fallecimiento de la adolescente y su bebé ha causado consternación entre los habitantes de Choluteca, quienes han expresado mensajes de solidaridad a la familia en medio del difícil momento que atraviesan. El caso también ha generado preocupación por las complicaciones que pueden presentarse durante el embarazo en adolescentes y la necesidad de fortalecer la atención preventiva.

PUBLICIDAD

Autoridades sanitarias reiteraron la importancia de acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma de alarma durante el embarazo, especialmente en etapas avanzadas de la gestación.

Asimismo, indicaron que continuarán evaluando el caso para determinar las causas médicas que provocaron el fallecimiento de la menor y de su bebé.