Challenger Santa Fe: cuatro argentinos buscan las semifinales

Andrea Collarini, Santiago Rodríguez Taverna, Lautaro Midón y Hernán Casanova se presentan en los cuartos de final del Challenger de Santa Fe (Foto: Prensa AAT)

Este jueves se completaron los octavos de final del AAT Challenger Santander edición Santa Fe con los triunfos de Andrea Collarini, Santiago Rodríguez Taverna, Lautaro Midón y Hernán Casanova. Facundo Bagnis y Gonzalo Villanueva quedaron eliminados.

Collarini, figura en la posición 231 del ranking mundial y campeón defensor del certamen del litoral, continúa su marcha y se clasificó entre los ocho mejores jugadores del torneo. En su partido de segunda ronda, superó en sets corridos a su compatriota Gonzalo Villanueva (196°) con un marcador de 6-4 y 6-4.

El jugador albiceleste, nacido hace 33 años en Nueva York, fue semifinalista esta temporada en los Challenger AAT Santander edición Tucumán y en Tallahassee. En la antesala al torneo de Santa Fe, perdió en la tercera ronda de la qualy del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros.

Con el triunfo entre sus manos, manifestó: “Es un placer venir acá, no dudé. Acá tengo los mejores recuerdos con la familia alzando el trofeo; eso es lo bueno de jugar en Argentina, siempre será un lugar especial. Hoy hubo mucho viento; la bola se mueve hasta el último segundo, así que era difícil tener impactos limpios. No había que pretender hacer la jugada más linda, ni ganar el punto en dos tiros, pero lo pude sacar adelante”.

El argentino Andrea Collarini, campeón defensor, se mide ante su compatriota Hernán Casanova en los cuartos de final del Challenger de Santa Fe (Foto: Prensa AAT)

En la siguiente ronda, se enfrentará a Hernán Casanova (379°) que le ganó al tailandés, nacido en Australia Maximus Jones (411°) por 6-3 y 6-2.

Santiago Rodríguez Taverna (193°), campeón del AAT Challenger Santander edición Tucumán y del M25 de Chacabuco, quien alcanzó su docena de triunfos jugando de local. En los octavos de final, se deshizo del alemán John Sperle (525°), que venía desde la clasificación, al superarlo por 7-6(7) y 6-2.

Santiago Rodríguez Taverna alcanzó su triunfo número doce de forma consecutiva en Argentina (Foto: Prensa AAT)

Tras la victoria, Rodríguez Taverna, que salvó cuatro set points al estar 2-6 en el tie break del primer set, expresó: “Estoy agarrando ritmo de a poco. Me estoy sintiendo bien. Hoy fue un partido difícil. Estoy contento de estar en cuartos y seguir avanzando en casa”.

En cuanto a su rival en la siguiente ronda, Lautaro Midón (311°), quien venció al zurdo de Armstrong, Facundo Bagnis (901°), por 7-5 y 6-4, comentó: “Es un chico que juega muy bien, viene subiendo y ganando muchos partidos. Creo que será un partido entretenido y los dos vamos a tratar de ganar”.

No obstante, Midón, al ganarle a Bagnis, tuvo palabras de elogio: “Facu es un grandísimo jugador. Desde que empecé a jugar al tenis lo vi en los torneos grandes. Es algo muy lindo jugar contra él y medirme, por así decirlo. Estoy muy contento por haber ganado. En el live ranking estoy 297, algo que aún no había logrado. No soy de mirar mucho el ranking, sino de seguir mejorando todos los días y evolucionar en mi juego”.

Este viernes se disputarán los cuartos de final en el Santa Fe Lawn Tenis Club y se podrá observar por el streaming de ATP Challenger.

Orden de juego

Cancha central

QF- Lautaro Midón (ARG) vs Santiago Rodríguez Taverna (ARG) no antes de las 11 (hora argentina)

Seguido

QF- Andrea Collarini (ARG) vs Hernán Casanova (379°)

Cancha 2

QF- Dali Blanch (EEUU) vs Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) no antes de las 11

Seguido

QF- Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) vs Gonzalo Bueno (PER)